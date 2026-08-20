Инвестират до 180 млн. евро в иновативни български компании

До 180 млн. евро ще бъдат инвестирани в български иновативни компании и малки и средни предприятия чрез европейската инициатива JEREMIE. Тя се администрира от Министерството на иновациите и дигиталната трансформация, а средствата, които ще бъдат реинвестирани в българския бизнес, ще се управляват от Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ).

Финансирането ще бъде насочено към фондове за растеж, технологичен трансфер, дълбоки технологии (Deep Tech), инициативата „Три морета", както и към предприятия в секторите на отбраната и технологиите с двойна употреба. Това съобщиха от пресцентъра на министерството на иновациите и дигиталната трансформация.

Новият ресурс ще осигури допълнителна подкрепа за развитие на българската иновационна екосистема и за растежа на предприятия с висок потенциал. В него са включени и възстановени средства от ОП „Инициатива за малки и средни предприятия" в размер на 48,4 млн. евро.

Това ще стане възможно след ратификация от Народното събрание на изменените споразумения между България и Европейския инвестиционен фонд за изпълнението на финансовия инструмент.

JEREMIE е един от най-успешните финансови инструменти за подкрепа на бизнеса в България. От старта му през 2009 г. чрез него бяха мобилизирани 349 млн. евро за инвестиции в предприятия, а впоследствие над 200 млн. евро бяха реинвестирани в нови финансови инструменти.