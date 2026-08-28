Измислиха нови батерии на основата на цинк

В ново изследване, публикувано в престижното международно списание Angewandte Chemie, изследователски екип от университета Флиндърс е проектирал водна цинково-йонна батерия (AZIB) с йод, която може да се зарежда и разрежда повече от 60 000 цикъла.

"Акумулаторните водни цинково-йодни батерии се оказват жизнеспособна алтернатива на литиево-йонните батерии за съхранение на енергия и нашата група сега си сътрудничи с индустрията, за да създаде платформа за създаване на прототипи на тази батерийна система", казва доцентът по химия Джунфан Джиа, стипендиант на Матю Флиндърс във Факултета по наука и инженерство в университета Флиндърс.

Йодът е една от най-простите молекули, които могат да извършват обратими електрохимични реакции и могат да осигурят теоретичен електрически капацитет от 211 mAh/g (милиампер-часа на грам). Едно от основните предизвикателства на тази нова технология за батерии обаче е предотвратяването на преминаването на полийодинови съединения през сепаратора.

Системата, разработена от екипа на университета Флиндърс, е базирана на евтин органичен полимерен материал на базата на циклодекстрин, който ефективно съхранява и освобождава полихалиди в AZIB батерии. Те могат да работят при напрежение от 1,3 до 1,4 волта (V) и да постигнат капацитет от 200 mAh/g за 8000 цикъла при пълно зареждане за седем минути или 150 mAh/g за повече от 60 000 цикъла при пълно зареждане само за три минути.

Цинкът е по-евтин и по-широко достъпен от лития. Така че самата батерия би трябвало да е много по-достъпна, пише Eureka Alert.