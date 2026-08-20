Електрическият камион Tesla Semi идва в Европа!

Tesla пусна тийзър видео в социалната мрежа X, в което официално обяви пристигането на електрическия камион Semi в Европа.
Semi ще бъде на щанда на марката на панаира в Хановер (от 15 до 20 септември), където ще бъдат обявени и неговите спецификации за Стария континент.
В САЩ Semi се предлага в две версии - Standard Range и Long Range. И двете използват литиево-йонни батерии от следващо поколение, като базовата версия може да се похвали с използваем капацитет от 548 kWh , а най-голямата с 822 kWh.
Камионът изминава 523 километра за стандартната версия и до 805 км за другата.
Батериите на Semi използват същите клетки "4680", които се намират в пикапа Tesla Cybertruck, и поддържат мощност на зареждане до 1,2 MW.
Благодарение на тази функция, камионът може да зареди до 60% от батерията си само за 30 минути , време, което е изключително важно за професионалния транспорт.
Батериите са разположени ниско в рамката, което допринася за по-нисък център на тежестта и по-добро управление. При версията Long Range рамката е по-дълга, за да побере по-големия батериен пакет.
Стандартната версия осигурява 525 kW (714 к.с.), докато най-висококачествената версия Long Range увеличава мощността до 800 kW (1088 к.с.).
Това са нива на мощност, които биха изглеждали немислими за търговски автомобил с нулеви емисии само преди няколко години.