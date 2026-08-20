Електрическият камион Tesla Semi идва в Европа!

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Tesla пусна тийзър видео в социалната мрежа X, в което официално обяви пристигането на електрическия камион Semi в Европа.

Semi ще бъде на щанда на марката на панаира в Хановер (от 15 до 20 септември), където ще бъдат обявени и неговите спецификации за Стария континент.

В САЩ Semi се предлага в две версии - Standard Range и Long Range. И двете използват литиево-йонни батерии от следващо поколение, като базовата версия може да се похвали с използваем капацитет от 548 kWh , а най-голямата с 822 kWh.

Позицията на шофьора в Електрическият Tesla Semi е по средата.

Камионът изминава 523 километра за стандартната версия и до 805 км за другата.

Батериите на Semi използват същите клетки "4680", които се намират в пикапа Tesla Cybertruck, и поддържат мощност на зареждане до 1,2 MW.

Благодарение на тази функция, камионът може да зареди до 60% от батерията си само за 30 минути , време, което е изключително важно за професионалния транспорт.

Батериите са разположени ниско в рамката, което допринася за по-нисък център на тежестта и по-добро управление. При версията Long Range рамката е по-дълга, за да побере по-големия батериен пакет.

Стандартната версия осигурява 525 kW (714 к.с.), докато най-висококачествената версия Long Range увеличава мощността до 800 kW (1088 к.с.).

Това са нива на мощност, които биха изглеждали немислими за търговски автомобил с нулеви емисии само преди няколко години.