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https://www.24chasa.bg/biznes/article/23420471 www.24chasa.bg

Министерството на туризма дава възможност бизнесът да участва в реформите в сектора

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СНИМКА: Пресцентър на министерството на туризма

Министерството на туризма създава нов инструмент за участие на бизнеса, неправителствените организации и гражданите в процеса на реформи в сектор „Туризъм". 

Чрез специално създаден фиш представителите на сектора ще могат да предлагат конкретни промени в нормативната уредба, административните процедури, организацията на работа или други мерки, които могат да допринесат за по-добра среда за развитие на туризма. Това съобщиха от пресцентъра на министерството на туризма. 

Инициативата е част от работата на Съвета за реформи в сектор „Туризъм" и дава възможност предложенията на бизнеса и организациите да бъдат систематизирани и обсъждани при подготовката на конкретни реформи.

Фишът е публикуван на заглавната страница на интернет сайта на Министерството на туризма и ще бъде достъпен чрез бутона „Предложения към Съвета за реформи".

Целта е представителите на сектора да могат да посочват не само проблемите, с които се сблъскват, но и конкретни решения за по-конкурентоспособен, ефективен и устойчив туризъм.

Попълнените фишове могат да бъдат изпращани на: [email protected].

СНИМКА: Пресцентър на министерството на туризма

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