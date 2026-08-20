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https://www.24chasa.bg/biznes/article/23420513 www.24chasa.bg

ЕК: Няма непосредствен риск за газовите доставки в ЕС

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Европейската комисия Снимка: СНИМКА: Pixabay (илюстративна)

Европейският съюз не е изправен пред непосредствен риск за доставките на природен газ, въпреки че газохранилищата в страните членки са по-слабо запълнени в сравнение със същия период на миналата година. Това заяви говорителката на Европейската комисия Ева Хрнчирова.

Към 20 август газохранилищата в ЕС са запълнени приблизително на 62% от общия си капацитет. За сравнение, по същото време през 2025 г. нивото е било около 74%, показват данни на Gas Infrastructure Europe.

По-ниското ниво на запасите е свързано основно с високите цени на природния газ, които ограничават икономическия стимул на търговците да закупуват допълнителни количества за нагнетяване в хранилищата. Цените са повлияни и от продължаващата война между САЩ и Израел и Иран и свързаните с нея сътресения на енергийните пазари, пише БТА.

Въпреки по-ниската степен на запълване Европейската комисия не смята, че в момента има непосредствена заплаха за сигурността на газоснабдяването. ЕС разполага с разпределена газова инфраструктура, терминали за втечнен природен газ и възможности за доставки от различни източници.

Европейската комисия

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