ЕК: Няма непосредствен риск за газовите доставки в ЕС

Европейският съюз не е изправен пред непосредствен риск за доставките на природен газ, въпреки че газохранилищата в страните членки са по-слабо запълнени в сравнение със същия период на миналата година. Това заяви говорителката на Европейската комисия Ева Хрнчирова.

Към 20 август газохранилищата в ЕС са запълнени приблизително на 62% от общия си капацитет. За сравнение, по същото време през 2025 г. нивото е било около 74%, показват данни на Gas Infrastructure Europe.

По-ниското ниво на запасите е свързано основно с високите цени на природния газ, които ограничават икономическия стимул на търговците да закупуват допълнителни количества за нагнетяване в хранилищата. Цените са повлияни и от продължаващата война между САЩ и Израел и Иран и свързаните с нея сътресения на енергийните пазари, пише БТА.

Въпреки по-ниската степен на запълване Европейската комисия не смята, че в момента има непосредствена заплаха за сигурността на газоснабдяването. ЕС разполага с разпределена газова инфраструктура, терминали за втечнен природен газ и възможности за доставки от различни източници.