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https://www.24chasa.bg/biznes/article/23421202 www.24chasa.bg

„Сауди арамко” продала 4 млн. барела петрол на Китай, натоварен извън Ормузкия проток

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„Сауди Арамко" КАДЪР: Екс/@Litest

„Сауди арамко” (Saudi Aramco) е продала най-малко 4 млн. барела суров петрол, натоварен извън Ормузкия проток, на две китайски рафинерии, съобщиха търговски източници, цитирани от Ройтерс.

Най-големият износител на петрол в света е водил частни преговори в понеделник с някои азиатски рафинерии за товари със суровите петроли Arab Medium и Arab Heavy. Натоварването е било планирано да се случи чрез прехвърляне от кораб на кораб (STS) край Фуджейра в Обединените арабски емирства.

„ПетроЧайна” (PetroChina) и „Синохем” (Sinochem) са закупили по 2 млн. барела от по-тежките саудитски сортове с премия, съобщиха източниците, цитирани от БТА. 

„Сауди арамко” възобнови миналата седмица товаренето на петрол от вътрешността на Ормузкия проток и има още танкери, които чакат да бъдат натоварени.

 

„Сауди Арамко" КАДЪР: Екс/@Litest

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