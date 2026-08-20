„Сауди арамко” продала 4 млн. барела петрол на Китай, натоварен извън Ормузкия проток

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„Сауди арамко” (Saudi Aramco) е продала най-малко 4 млн. барела суров петрол, натоварен извън Ормузкия проток, на две китайски рафинерии, съобщиха търговски източници, цитирани от Ройтерс.

Най-големият износител на петрол в света е водил частни преговори в понеделник с някои азиатски рафинерии за товари със суровите петроли Arab Medium и Arab Heavy. Натоварването е било планирано да се случи чрез прехвърляне от кораб на кораб (STS) край Фуджейра в Обединените арабски емирства.

„ПетроЧайна” (PetroChina) и „Синохем” (Sinochem) са закупили по 2 млн. барела от по-тежките саудитски сортове с премия, съобщиха източниците, цитирани от БТА.

„Сауди арамко” възобнови миналата седмица товаренето на петрол от вътрешността на Ормузкия проток и има още танкери, които чакат да бъдат натоварени.