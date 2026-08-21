ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Проектът SIGN: Разсекретени от Пентагона срещи с Н...

Времето София 26° / 26°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/23421226 www.24chasa.bg

Международна организация по миграция обявява публична покана за избор на изпълнител advertorial icon

684
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google

С предмет „Организиране на събития и изготвяне на информационни материали“ по проект BG65AMPR001-1.003-0002-C01 „Създаване на алтернативни социални услуги за непридружени деца - бежанци в България“ договор №812108-31/20.06.2025г., и проект BG65AMPR001-2.001-0005-C01 „Подкрепа за непридружени малолетни и непълнолетни лица, настанени в сигурни зони“ договор №812108-57/02.09.2024 г., финансирани от Програмата на България по Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 2021 – 2027 г. с финансовата подкрепа от Европейския съюз и бюджета на Република България.

Документацията за участие в процедурата е достъпна на:

Офертите на заинтересованите лица се подават до 23:59 ч. на 09.09.2026 г. чрез интернет страницата на ИСУН 2020 https://eumis2020.government.bg/

Разглеждането на офертите ще се извърши от 10:00 ч. на 11.09.2026 г. в офиса на Международна организация по миграция.

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Пазар

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Василена Киара Димитрова: Всяка зависимост трябва да се обгрижва цял живот (Видео)