Дават 42,6 млн. евро извънреден "де минимис" за 2026 г. на земеделските стопани

Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) реши да бъде предоставена извънредна помощ "де минимис" (de minimis) за 2026 г. в размер на общо 42,6 млн. евро за земеделски стопани в секторите „Животновъдство“ и „Растениевъдство“, съобщиха от Министерството на земеделието и храните.

Средствата са предназначени за покриване на част от производствените разходи на фермерите за настоящата година. Подкрепа ще получат животновъди, отглеждащи крави и юници, биволи, овце майки, кози майки и пчелни семейства, а в сектор „Растениевъдство“ подпомагането обхваща производители на оранжерийна продукция, картофи, култивирани гъби, маслодайна роза и черупкови плодове като орехи, бадеми и лешници.

Утвърдените единични ставки за едно животно са до 70 евро за млечни крави, включени в развъдни програми, и за биволи. До 60 евро е помощта за крави от застрашени от изчезване породи, млечни крави и говеда в планински райони. За месодайни крави, включени в развъдни програми, ставката е до 50 евро, а за месодайни крави - до 35 евро.

Подкрепата за овце майки и кози майки включени в развъдни програми и от застрашени от изчезване породи е до 11 евро на животно, а за животни в планински райони и по Преходната национална помощ, ставката е до 8 евро. За пчелно семейство помощта е до 6 евро.

В сектор „Растениевъдство“ производителите на оранжерийна продукция ще могат да получат до 4000 евро на хектар при отопляеми оранжерии и до 2000 евро на хектар при неотопляеми. За картофи помощта е в размер до 700 евро на хектар, а за маслодайна роза - до 500 евро на хектар, за култивирани гъби - до 10 евро на квадратен метър и за черупкови плодове (орехи, бадеми и лешници) до 300 евро на хектар.

Общият размер на помощите de minimis, предоставени от една държава членка на едно и също предприятие, не може да надхвърля 50 000 евро за период от три години, напомнят от Министерството.

Предстои Министерството на земеделието и храните и Държавен фонд „Земеделие“ да изготвят указанията за предоставяне на помощта.

В началото на юли министър на земеделието и храните Пламен Абровски заяви, че за сектор „Земеделие“ са осигурени средства в новия бюджет. „Планираме при достатъчно наличен финансов ресурс да подкрепим сектора чрез извънреден de minimis, с цел осигуряване ликвидност на стопанствата, предвид тежкото състояние на сектора", заяви тогава земеделският министър.