Осветяват цените на 23 храни - от производителя до магазина, и кой колко печели от тях (Графика)

Всяка партида ще влиза в електронен регистър, данни ще се подават до 72 часа

Малките магазини няма да декларират надценките си, но доставките до тях ще се виждат от информацията на търговците на едро

Пътя на 23 хранителни стоки – от производителя до щанда, ще следи държавата. Така ще се знае през колко прекупвачи минава и как се изменя цената, докато стигне до магазина.

Няколко вида месо, млечни продукти и яйца, хляб, олио и др. (виж таблицата) са продуктите, които ще се включат в регистъра за проследимост на веригите на доставки. В него всяка отделна партида или пратка от тези продукти

ще се вписва още при първото пускане на пазара

в страната – от производител, преработвател, първи дистрибутор, вносител или онлайн търговец, който предлага продукти на дребно.

След това в регистъра се вписва и всяка една отделна дистрибуция на едро. Накрая информация подават и търговците на дребно, но само тези с годишен оборот над 50 млн. евро - тоест големите търговски вериги.

Тази нова мярка за контрол на пазара е описана в наредба, пусната за обществено обсъждане от Министерството на икономиката. Тя следва измененията в Закона за защита на конкуренцията, които бяха направени от правителството на Румен Радев. Създаването на регистър е

част от различни

стъпки за овладяване на инфлацията

Вече бе предложена методика за определяне на справедлива стойност на определени продукти, отклонението от която ще е сигнал за проверка, както и методика за това как търговците трябва да обосновават повишението на цени, за да не са в нарушение на Закона за еврото.

С регистъра за проследимост на веригата на доставки се влиза по-надълбоко в пазара. Информацията, която трябва да се подаде, изобщо не е малко. Първо това са данни за самия търговец. След това при първото пускане на пазара се описва конкретният продукт – вид, търговска марка, общо количество, в каква разфасовка е, замразен ли е, или не, докога е срокът на годност. Дават се и данни за получателя на стоката, какво количество му е доставено, има ли брак или фира. Както и всякакви документи – договори, анекси, споразумения, стокови разписки, счетоводни и митнически документи, сертификати за произход и качество и др.

За следващата дистрибуция - все още на етап търговия на едро, отново се посочва на кой търговец се доставя, в какво количество и с какви придружаващи документи.

Подробно се описва цената на стоката

– единична доставна без ДДС, общата фактурирана стойност, валутата, а след това и търговските отстъпки и бонуси и други корекции, общите разходи, включени в крайната цена, и накрая единичната доставна цена след приспадането на всички разходи.

Търговците на дребно също ще трябва да подават доста данни – за характеристиките на продукта, кога е пристигнал в магазина и на каква стойност. След това се описват разходи, включени в цената на дребно, размер на печалбата, надценка в стойност и процент, редовна продажна цена с ДДС, ако има промоции – в какъв период и колко процента е намалението.

С всичката тази информация правителството се надява да осигури проследимост по веригата на доставки и да може

отрано да установява нелоялни търговски практики

и нарушения на конкуренцията. Допълнително тя ще служи за секторни анализи и наблюдение на пазарната цена. Данните ще се пазят в регистъра поне 20 години.

Тъй като информацията е чувствителна от търговска гледна точка, до нея достъп ще имат само специално упълномощени лица. Тя ще може да се ползва и анализира от министерствата на икономиката, на земеделието и храните, на здравеопазването, комисиите за защита на конкуренцията и на потребителите, НАП, митниците, агенцията по храните, комисията по стоковите борси, Изпълнителната агенция по лозата и виното. Всички те имат право и да предлагат допълнителни продукти, които да влязат в регистъра.

Събраните и вписани в регистъра данни

ще се

обработват, съпоставят и анализират автоматизирано,

включително чрез алгоритми и изкуствен интелект, за да търсят индикатори за пазарни деформации, нелоялни практики, нарушения на конкуренцията, на потребителските права, данъчни, митнически, санитарни, фитосанитарни и други нарушения. Ако такива бъдат открити, те се прехвърлят към компетентния орган за проверка.

При постъпване на информация в регистъра той автоматично прави проверка за грешки в документите и валидността на данните. Те трябва да се коригират до 72 часа.

Толкова е и срокът за подаване на информация след всяко едно движение на стоката. Ако има последваща промяна в цената на продуктите, тя също може да се промени до 3 дни. Тези промени се документират, като се пази и първоначалната информация. Подаваната към регистъра информация не може да бъде заличавана.

При неподаване на данни, както и при подаване на невярна, непълна или заблуждаваща информация се налагат санкции. Те зависят от годишния оборот на съответната компания – за най-малките до 2,5 млн. евро оборот глобите са от 2500 до 25 хил. евро, а

за най-големите с оборот над 250 млн. евро - от 50 000 до 500 000 евро,

или до 1% от общия оборот за предходната финансова година. При повторно нарушение санкциите са двойни, но не по-големи от 2% от годишния оборот. При системни нарушения – три или повече в рамките на две години, глобата може да достигне до 10% от оборота.

Самият регистър физически все още не съществува. Той ще започне да се прави след приемането на наредбата, а ще попълването му ще стартира поне месец след пускането му.