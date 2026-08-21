Осветяват цените на 23 храни - от производителя до магазина, и кой колко печели от тях (Графика)

- Всяка партида ще влиза в електронен регистър, данни ще се подават до 72 часа
- Малките магазини няма да декларират надценките си, но доставките до тях ще се виждат от информацията на търговците на едро
Пътя на 23 хранителни стоки – от производителя до щанда, ще следи държавата. Така ще се знае през колко прекупвачи минава и как се изменя цената, докато стигне до магазина.
Няколко вида месо, млечни продукти и яйца, хляб, олио и др. (виж таблицата) са продуктите, които ще се включат в регистъра за проследимост на веригите на доставки. В него всяка отделна партида или пратка от тези продукти
ще се вписва още при първото пускане на пазара
в страната – от производител, преработвател, първи дистрибутор, вносител или онлайн търговец, който предлага продукти на дребно.
След това в регистъра се вписва и всяка една отделна дистрибуция на едро. Накрая информация подават и търговците на дребно, но само тези с годишен оборот над 50 млн. евро - тоест големите търговски вериги.
Тази нова мярка за контрол на пазара е описана в наредба, пусната за обществено обсъждане от Министерството на икономиката. Тя следва измененията в Закона за защита на конкуренцията, които бяха направени от правителството на Румен Радев. Създаването на регистър е
част от различни
стъпки за овладяване на инфлацията
Вече бе предложена методика за определяне на справедлива стойност на определени продукти, отклонението от която ще е сигнал за проверка, както и методика за това как търговците трябва да обосновават повишението на цени, за да не са в нарушение на Закона за еврото.
С регистъра за проследимост на веригата на доставки се влиза по-надълбоко в пазара. Информацията, която трябва да се подаде, изобщо не е малко. Първо това са данни за самия търговец. След това при първото пускане на пазара се описва конкретният продукт – вид, търговска марка, общо количество, в каква разфасовка е, замразен ли е, или не, докога е срокът на годност. Дават се и данни за получателя на стоката, какво количество му е доставено, има ли брак или фира. Както и всякакви документи – договори, анекси, споразумения, стокови разписки, счетоводни и митнически документи, сертификати за произход и качество и др.
За следващата дистрибуция - все още на етап търговия на едро, отново се посочва на кой търговец се доставя, в какво количество и с какви придружаващи документи.
Подробно се описва цената на стоката
– единична доставна без ДДС, общата фактурирана стойност, валутата, а след това и търговските отстъпки и бонуси и други корекции, общите разходи, включени в крайната цена, и накрая единичната доставна цена след приспадането на всички разходи.
Търговците на дребно също ще трябва да подават доста данни – за характеристиките на продукта, кога е пристигнал в магазина и на каква стойност. След това се описват разходи, включени в цената на дребно, размер на печалбата, надценка в стойност и процент, редовна продажна цена с ДДС, ако има промоции – в какъв период и колко процента е намалението.
С всичката тази информация правителството се надява да осигури проследимост по веригата на доставки и да може
отрано да установява нелоялни търговски практики
и нарушения на конкуренцията. Допълнително тя ще служи за секторни анализи и наблюдение на пазарната цена. Данните ще се пазят в регистъра поне 20 години.
Тъй като информацията е чувствителна от търговска гледна точка, до нея достъп ще имат само специално упълномощени лица. Тя ще може да се ползва и анализира от министерствата на икономиката, на земеделието и храните, на здравеопазването, комисиите за защита на конкуренцията и на потребителите, НАП, митниците, агенцията по храните, комисията по стоковите борси, Изпълнителната агенция по лозата и виното. Всички те имат право и да предлагат допълнителни продукти, които да влязат в регистъра.
Събраните и вписани в регистъра данни
ще се
обработват, съпоставят и анализират автоматизирано,
включително чрез алгоритми и изкуствен интелект, за да търсят индикатори за пазарни деформации, нелоялни практики, нарушения на конкуренцията, на потребителските права, данъчни, митнически, санитарни, фитосанитарни и други нарушения. Ако такива бъдат открити, те се прехвърлят към компетентния орган за проверка.
При постъпване на информация в регистъра той автоматично прави проверка за грешки в документите и валидността на данните. Те трябва да се коригират до 72 часа.
Толкова е и срокът за подаване на информация след всяко едно движение на стоката. Ако има последваща промяна в цената на продуктите, тя също може да се промени до 3 дни. Тези промени се документират, като се пази и първоначалната информация. Подаваната към регистъра информация не може да бъде заличавана.
При неподаване на данни, както и при подаване на невярна, непълна или заблуждаваща информация се налагат санкции. Те зависят от годишния оборот на съответната компания – за най-малките до 2,5 млн. евро оборот глобите са от 2500 до 25 хил. евро, а
за най-големите с оборот над 250 млн. евро - от 50 000 до 500 000 евро,
или до 1% от общия оборот за предходната финансова година. При повторно нарушение санкциите са двойни, но не по-големи от 2% от годишния оборот. При системни нарушения – три или повече в рамките на две години, глобата може да достигне до 10% от оборота.
Самият регистър физически все още не съществува. Той ще започне да се прави след приемането на наредбата, а ще попълването му ще стартира поне месец след пускането му.