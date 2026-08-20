Иран: Санкциите на САЩ са икономически тероризъм

Иранското външно министерство днес заяви, че санкциите и "икономическата война", обявени от президента на САЩ Доналд Тръмп срещу Иран, представляват "икономически тероризъм" и "престъпления срещу човечеството", предаде Франс прес.

"Няма съмнение, че икономическите санкции на САЩ срещу Иран, които нарушават основните права на всеки ирански гражданин, представляват случай на "икономически тероризъм" и "престъпления срещу човечеството", посочи министерството, цитирано от иранската новинарска агенция ИРНА.

Иранското външно министерство добави, че лицата, отговорни за санкциите, както и тези, които са ги насърчавали, "заслужават да бъдат съдени и наказани" за извършването на тези "гнусни престъпления".

Ден по-рано Тръмп обяви, че САЩ подготвят това, което нарече „най-съкрушителната икономическа операция", предприемана някога срещу държава. Американският президент предупреди, че всяка страна, чиито финансови институции, компании или държавни структури предоставят икономическа подкрепа на Иран, ще понесе „огромни икономически последици".

Тръмп не представи конкретен списък с нови санкции, но посочи като цели дейности като контрабандата на ирански петрол, финансовите трансакции, обменните бюра, регистрацията на кораби и използването на компании посредници. Според Reuters Вашингтон вече е наложил над 1000 санкции срещу физически лица, кораби и самолети от началото на втория мандат на Тръмп, а след началото на войната през февруари са въведени допълнителни мерки в морския, енергийния и финансовия сектор, пише БТА.

Натискът върху Иран се засилва на фона на продължаващия конфликт между Техеран и Вашингтон и блокирането на ключови морски маршрути в района на Ормузкия проток. Преди началото на войната през февруари през протока са преминавали приблизително една пета от световните доставки на петрол и втечнен природен газ. САЩ предупредиха, че могат да поддържат морската блокада на Иран за неопределено време, което допълнително увеличава риска за световните енергийни доставки.

Междувременно натискът вече има отражение върху отношенията на Иран с някои регионални партньори. Обединените арабски емирства съобщиха за спиране на търговските и финансовите операции с Иран след нови ракетни инциденти, за които Абу Даби обвини Техеран. Иран отрича да е извършвал тези атаки.

На този етап дипломатическите усилия за прекратяване на конфликта остават в застой. Тръмп настоява за по-строги условия, включително по отношение на иранската ядрена програма, докато Техеран продължава да отхвърля стратегията на максимален икономически натиск.