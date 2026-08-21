Unitree Robotics дебютира на борсата в Шанхай с ръст от над 629%

Китайският производител на роботи Unitree Robotics поскъпна с 629,44% при дебюта си на Шанхайската фондова борса в сряда, като акциите на компанията отвориха при цена от 1100 юана (161,99 щатски долара) за акция.

Базираната в Ханджоу компания е предложила около 40,45 млн. акции на цена от 150,8 юана за акция, което съответства на съотношение цена/печалба от 219,23 пъти, според проспекта за листването.

От Unitree съобщиха, че набраните средства ще бъдат насочени към разработването на модели за интелигентни роботи, научноизследователска и развойна дейност в областта на роботизирания хардуер, разработването на нови продукти и изграждането на производствена база. Компанията постепенно преминава от производството на роботи към изграждането на по-широка екосистема за високопроизводителни роботи с общо предназначение.

Листването на Unitree се случва на фона на нарастващото глобално значение на китайския сектор на роботиката. Според китайското Министерство на промишлеността и информационните технологии местни компании са реализирали близо 70% от световните продажби на четириноги роботи през първата половина на 2026 г.

Очаква се пазарът да продължи да расте. Според International Data Corporation до 2030 г. световните доставки на хуманоидни роботи се очаква да надхвърлят 510 000 броя, като средногодишният темп на растеж ще бъде около 95%.

Основана през 2016 г., Unitree се утвърди като една от водещите китайски компании в областта на роботиката. Тя разработва четириноги и хуманоидни роботи и произвежда самостоятелно основни компоненти, включително двигатели, редуктори, контролери и LiDAR системи.

Благодарение на постепенното разширяване на приложенията на хуманоидните роботи и устойчивото пазарно търсене приходите на компанията през първата половина на 2026 г. са достигнали около 1,15 млрд. юана, което представлява ръст от 48,54% на годишна база.

През 2025 г. доставките на хуманоидни роботи на Unitree са надхвърлили 5500 броя, което поставя компанията на първо място в света с 32,4% пазарен дял.