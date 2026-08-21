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https://www.24chasa.bg/biznes/article/23423905 www.24chasa.bg

КМГ: Китай заплаши с ответни мерки заради разследването на ЕС срещу JD.com

КМГ

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Снимка: Китайска медийна група

На 19 август говорител на Министерството на правосъдието на Китай заяви, че използването от страна на Европейския съюз на неговия „Регламент за чуждестранните субсидии" за извършване на трансгранично разследване срещу китайски компании представлява неправомерно упражняване на екстериториална юрисдикция.

Говорителят заяви, че наскоро ЕС е използвал „Регламента за чуждестранните субсидии" за разследване срещу гиганта в електронната търговия „Дзиндун" (JD.com), като „произволно е изисквал да му бъде предоставена широк обем ненужна информация, съхранявана на територията на Китай". По думите му това представлява неправомерно изискване към „Дзиндун" и сериозно нарушение на международния правов ред.

Китай призовава ЕС незабавно да коригира неправомерните си действия, да прекрати злоупотребата с инструмента за разследване на чуждестранни субсидии и да създаде справедлива, безпристрастна и предвидима пазарна среда за предприятията, които инвестират и развиват дейност в Европа, каза говорителят.

„Ако ЕС продължи упорито да върви по този път, Китай ще предприеме решителни ответни мерки в съответствие със закона", добави той.

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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