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https://www.24chasa.bg/biznes/article/23423915 www.24chasa.bg

Нова арктическа морска линия свързва Гуанджоу с Европа за 28 дни

КМГ

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Снимка: Китайска медийна група

На 19 август от пристанище Нанша в Гуанджоу потегли първият кораб по маршрута „Арктически експрес Китай–Европа". Това бележи официалното започване на работа на морския маршрут от Южен Китай до Европа през Северния ледовит океан и дава нов тласък на висококачественото развитие на външната търговия в района на Големия залив Гуандун–Хонконг–Макао.

Маршрутът използва североизточния морски път като основна артерия и свързва ключовите икономически и търговски райони на Южен и Източен Китай с европейските пазари.

Нанша е първото китайско пристанище за износ по този маршрут и изпълнява важната функция по събирането на износните товари от Южен Китай.

Превозът на товари от там до пристанище Феликстоу във Великобритания отнема само 28 дни, което е с 14 дни по-кратко в сравнение с маршрута около нос Добра надежда.

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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