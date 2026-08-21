В Далиен се провежда Диалог между митниците и бизнеса на АТИС за 2026 г.

Диалог между митниците и бизнеса на АТИС се провежда днес и утре в Далиен. Участниците обсъждат как да се справят с рисковете и предизвикателствата в новите условия на глобалната търговия и икономика и как да гарантират сигурността, стабилността и безпрепятственото функциониране на веригите за доставки в Азиатско-тихоокеанския регион.

Това е третата и заключителна среща на старшите длъжностни лица на АТИС за годината на китайското председателство, като акцентът е върху ролята на изкуствения интелект и дигитализацията за трансграничната търговия и върху подпомагането на малките и средните предприятия да се интегрират в регионалните вериги за доставки.