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https://www.24chasa.bg/biznes/article/23423936 www.24chasa.bg

В Далиен се провежда Диалог между митниците и бизнеса на АТИС за 2026 г.

КМГ

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Снимка: Китайска медийна група

Диалог между митниците и бизнеса на АТИС се провежда днес и утре в Далиен. Участниците обсъждат как да се справят с рисковете и предизвикателствата в новите условия на глобалната търговия и икономика и как да гарантират сигурността, стабилността и безпрепятственото функциониране на веригите за доставки в Азиатско-тихоокеанския регион.

Това е третата и заключителна среща на старшите длъжностни лица на АТИС за годината на китайското председателство, като акцентът е върху ролята на изкуствения интелект и дигитализацията за трансграничната търговия и върху подпомагането на малките и средните предприятия да се интегрират в регионалните вериги за доставки.

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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