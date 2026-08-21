Петролът леко поевтиня, но се очаква втори пореден седмичен ръст

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Цените на петрола се понижиха леко в азиатската търговия, но са на път да отбележат втори пореден седмичен ръст заради продължаващия конфликт между САЩ и Иран и нарушенията на доставките от Близкия изток, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Фючърсите на петрола сорт „Брент" поевтиняха с 23 цента, или 0,3%, до 93,55 долара за барел, след като в предходната сесия поскъпнаха с 2,4%. Американският лек суров петрол WTI спадна с 33 цента, или 0,4%, до 86,50 долара за барел, след ръст от 2,3% в четвъртък.

За последните пет сесии „Брент" е поскъпнал с повече от 7%, а WTI – с над 8%. И двата сорта достигнаха най-високите си нива от 24 юли.

На пазара продължават да тежат опасенията, че войната между САЩ и Израел, от една страна, и Иран, от друга, ще доведе до още по-сериозни ограничения на доставките от големи производители като Саудитска Арабия, Ирак, ОАЕ и Кувейт.

Допълнителен риск за световните доставки е Ормузкият проток – един от най-важните петролни маршрути в света. Според данни на „Кплер" през него вчера са преминали едва седем товарни кораба – наполовина по-малко от предходния ден.

Преди началото на конфликта през протока, който свързва Персийския залив с Оманския залив, са преминавали количества петрол, равняващи се на около една пета от световното потребление.

Натиск върху търговията има и в Червено море заради атаките на йеменските хуси, което допълнително усложнява транспортирането на енергийни суровини.

„И двете страни са се окопали в позициите си, но нямат лукса да чакат дълго на фона на продължаващото покачване на цените на суровия петрол", коментира анализаторът на IG Тони Сайкамор.

От BMI, подразделение на Fitch Solutions, съобщиха, че ще преразгледат прогнозата си за цената на „Брент", като според анализаторите рисковете в момента са насочени към ново поскъпване.

Напрежението се засили и след като ОАЕ преустановиха всички финансови и икономически операции с Иран до второ нареждане. Междувременно предишното временно споразумение за прекратяване на огъня изтече, без да има ясни признаци за възобновяване на преговорите. Президентът на САЩ Доналд Тръмп междувременно заплаши с икономически мерки държави, които подкрепят Иран.

При продължаване на конфликта пазарите ще следят най-вече трафика през Ормузкия проток, тъй като всяко допълнително ограничаване на корабоплаването може бързо да се отрази на световните цени на петрола.