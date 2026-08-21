Рекордни количества дълг тласкат нагоре доходността по германските облигации

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Германия и останалите страни от еврозоната се насочват към рекордно емитиране на държавен дълг, което засилва натиска върху европейските облигационни пазари и тласка доходността по книжата към многогодишни върхове, предаде Ройтерс.

Доходността по 30-годишните германски държавни облигации достигна в сряда 3,79% – най-високото ниво от 2011 г. Само ден по-рано Берлин пласира книжа със същия матуритет при най-високата доходност за последните 15 години, съобщава БТА.

И във Франция натискът е силен – доходността по държавните облигации е близо до най-високото си равнище от 18 години и се доближава до 5%.

По-високата доходност означава, че правителствата трябва да плащат повече за новите си заеми. Ефектът може да се усети и от домакинствата и бизнеса чрез по-скъпи ипотечни и корпоративни кредити.

„Говорим за обща ситуация, при която на облигационните пазари трябва да бъдат набрани много средства и доходността се приспособява към това", коментира Алеш Коутни, ръководител на международните лихвени стратегии във Vanguard.

Германия, която дълги години беше символ на бюджетна дисциплина в Европа, постепенно увеличава държавните разходи. Основен приоритет са отбраната и инфраструктурата, особено след руската инвазия в Украйна.

Според Commerzbank брутните емисии на германски държавни облигации може да достигнат рекордните 400 млрд. евро през 2027 г., спрямо около 349 млрд. евро през тази година.

Показателен за настроенията на инвеститорите беше аукционът на 10-годишни германски облигации в сряда. При планирани 6 млрд. евро държавата успя да пласира книжа за 3,8 млрд. евро.

Подобна е картината и в останалата част от еврозоната. Правителствата продължават да заемат значителни средства за подкрепа на икономиките след пандемията и енергийната криза, както и за финансиране на растящите разходи за здравеопазване, социални програми, отбрана и мерки срещу климатичните промени.

Според Barclays брутното предлагане на държавни облигации в еврозоната може да достигне рекордните 1,54 трлн. евро през 2027 г. Нетните емисии, след приспадане на падежиращия дълг, се очаква да бъдат около 574 млрд. евро.

Особено внимателно пазарите следят Франция. Очакванията са бюджетният дефицит на страната да остане над 5% от БВП, докато политическите сили продължават да спорят за мерките за ограничаване на държавните разходи.

Допълнителен фактор е политиката на Европейската централна банка. Тя оставя част от притежаваните от нея облигации да падежират, без да реинвестира получените средства. Така все по-голяма част от новия европейски дълг трябва да бъде поета от частни инвеститори.

За пазарите това означава повече предлагане на облигации в момент, когато инвеститорите вече изискват по-висока доходност, за да финансират европейските правителства.