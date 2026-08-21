Излишна лаборатория правят за изследване на розовото масло

Напълно излишен разход са 460 000 евро за национална лаборатория, която да проверява истинско ли е розовото масло в България, заяви Гергана Андреева от Националната асоциация за етерични масла, парфюмерия и козметика по Нова телевизия. В момента има такива, които са акредитирани и са по списък в Агенция "Митници".

"Парите са недостатъчно за една нормална лаборатория. Само ще затрудни производителите. Дали има синтетични примеси може да се направи само две лаборатории във Франция и Великобритания", допълни тя.

"Не е необходим държавен монопол", допълни тя. "Истинския проблем е вносът на чуждо масло. Влиза от Иран, Азербайджан, Турция и Китай", каза още тя.