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https://www.24chasa.bg/biznes/article/23424360 www.24chasa.bg

Излишна лаборатория правят за изследване на розовото масло

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Гергана Андреева

Напълно излишен разход са 460 000 евро за национална лаборатория, която да проверява истинско ли е розовото масло в България, заяви Гергана Андреева от Националната асоциация за етерични масла, парфюмерия и козметика по Нова телевизия. В момента има такива, които са акредитирани и са по списък в Агенция "Митници".

"Парите са недостатъчно за една нормална лаборатория. Само ще затрудни производителите. Дали има синтетични примеси може да се направи само две лаборатории във Франция и Великобритания", допълни тя.

"Не е необходим държавен монопол", допълни тя. "Истинския проблем е вносът на чуждо масло. Влиза от Иран, Азербайджан, Турция и Китай", каза още тя. 

Гергана Андреева
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