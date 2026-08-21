Вятърът е осигурил 14% от електроенергията в Европа за последното денонощие.

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Вятърните централи са произвели 14% от електроенергията в Европа през последните 24 часа, показват данните от днешния бюлетин на платформата WindEurope Power Numbers.

По-голямата част от електроенергията е дошла от вятърни паркове на сушата – 12,1% от общото производство, или 872 гигаватчаса. Морските вятърни паркове са осигурили още 1,9%, равняващи се на 134 гигаватчаса.

Литва е европейската страна с най-висок дял на вятърната енергия в електроенергийния си микс през последното денонощие – 59,2%. Следват Ирландия с 34,9% и Белгия с 25%.

В България вятърните централи са осигурили едва 1,6% от произведената електроенергия, или 1,3 гигаватчаса, съобщава БТА.

По абсолютен обем най-много електроенергия от вятър е произведена в Германия – 269,8 гигаватчаса. Франция е на второ място със 138 гигаватчаса, а Испания – със 127,9 гигаватчаса.

Данните показват значителните разлики между европейските държави по отношение на дела на вятърната енергия в националния електроенергиен микс. Докато в някои страни тя осигурява повече от половината от електричеството за отделни денонощия, в България приносът остава сравнително малък.