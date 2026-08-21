По-скъпата енергия ускори инфлацията в Япония до 1,9%

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Годишната инфлация в Япония се е ускорила до 1,9% през юли – най-високото равнище от началото на годината, тъй като по-високите разходи за енергия са оказали натиск върху цените, предаде Ройтерс.

Базисната инфлация, която изключва цените на пресните хранителни продукти, но включва енергията, е достигнала 1,8%, съвпадайки с очакванията на анализаторите, съобщава БТА.

Енергийните цени са се повишили за първи път от ноември 2025 г. въпреки държавните субсидии. По-високите цени на петрола на фона на конфликта в Близкия изток са увеличили разходите за електроенергия и други енергийни продукти. Производствените цени през юли са нараснали със 7,2% на годишна база, като най-съществен принос имат именно цените на електроенергията.

Сериозно поскъпване се отчита и при храните. Цените на пресните хранителни продукти са се увеличили със 7% спрямо юли миналата година, след ръст от 3,9% през юни.

Показателят, който изключва както пресните храни, така и енергията, е нараснал с 1,9% на годишна база.

На фона на ускоряващата се инфлация японската икономика показва и признаци на засилване на активността. Предварителният индекс на мениджърите по доставките (PMI) в промишлеността се е повишил до 55,1 пункта през август спрямо 54,5 пункта през юли, сочат данни на S&P Global, цитирани от Ройтерс.

Новите поръчки са нараснали с най-бързия темп от януари 2018 г., като производителите отчитат силно търсене от свързаните с полупроводници и изкуствен интелект сектори. Активността в услугите също се е ускорила, а общият PMI е достигнал 53,4 пункта – най-високото му равнище от февруари.

Японската централна банка предупреди миналия месец, че базисната инфлация вероятно ще се ускори до равнище, „ясно над" 2% през втората половина на финансовата 2026 г. Сред факторите са по-високите заплати, поскъпването на петрола и отслабването на японската йена.

Според Кришна Бхимаварапу, икономист за Азиатско-тихоокеанския регион в State Street Investment Management, новите данни засилват очакванията, че Японската централна банка може да повиши лихвените проценти още през септември.