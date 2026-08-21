Еврото поскъпна спрямо долара във Франкфурт

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Еврото поскъпна спрямо щатския долар в междубанковата търговия във Франкфурт тази сутрин, съобщиха германски финансови сайтове.

Единната европейска валута се търгуваше за 1,1703 долара, което е ръст от 0,19% спрямо нивото при закриването на вчерашната търговия.

Поскъпването на еврото идва на фона на оценките на инвеститорите, че програмата на американското Министерство на финансите за обратно изкупуване на държавни облигации е по-скоро временно решение и не премахва основния натиск върху пазара на американския дълг, предава БТА.

Европейската централна банка (ЕЦБ) определи вчера референтен курс от 1,1681 долара за едно евро. Данните на ЕЦБ показват, че това е значително повишение спрямо началото на август, когато еврото се търгуваше около 1,15 долара.

Движенията на валутния пазар са внимателно следени от инвеститорите на фона на очакванията за посоката на паричната политика в САЩ и Европа.