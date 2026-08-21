Всеки четвърти бизнес в Германия не намира квалифицирани работници

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Почти една четвърт от компаниите в Германия изпитват недостиг на квалифицирани работници, въпреки че слабата икономика ограничава търсенето на кадри. Това показва проучване на мюнхенския институт „Ифо" (ifo), цитирано от БТА.

През юли 23,2% от германските компании са заявили, че трудно намират достатъчно квалифицирани служители. През април делът им е бил 21,1%. Въпреки увеличението показателят остава под дългосрочната средна стойност от 31,7%, предава БТА.

„Слабата икономика в момента ограничава търсенето на квалифицирани работници", коментира изследователката на „Ифо" Дария Шалер. По думите й при по-силно икономическо възстановяване недостигът вероятно отново ще нарасне значително.

Най-сериозен е проблемът в някои сектори на услугите. При правните и данъчните консултации и одиторските услуги 64,7% от компаниите съобщават за трудности при намирането на подходящи кадри спрямо 52,4% през април.

В телекомуникациите делът също се е увеличил рязко – до 31,1% от 16,3% през април. Това е най-високото му равнище от октомври 2023 г.

В строителството проблем с квалифицираните работници имат 32,6% от компаниите, докато в хартиената промишленост делът достига 35%. В промишлеността като цяло 18,7% от предприятията изпитват недостиг на кадри – с 4,5 процентни пункта повече спрямо април.

В търговията ситуацията е по-спокойна – 16,2% от компаниите посочват липса на достатъчно квалифицирани служители. При услугите показателят почти не се е променил и остава на ниво 25,7%.

Според „Ифо" проблемът не може да бъде решен единствено чрез увеличаване на броя на хората, търсещи работа.

„Повече безработни не означава автоматично повече налични квалифицирани работници", подчерта Шалер. Ключовият въпрос е дали квалификацията на кандидатите отговаря на изискванията на свободните работни места.

Така германският пазар на труда продължава да е изправен пред парадокс – икономиката е слаба и безработицата ограничава търсенето, но компаниите едновременно срещат трудности при намирането на хора с необходимите умения.