Британският бюджет излезе на дефицит от 1,8 млрд. лири през юли

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Британският бюджет е отчел неочакван дефицит от 1,8 млрд. британски лири (2,5 млрд. долара) през юли, след като по-високите държавни разходи са компенсирали рекордните за месеца приходи от данъка върху доходите, предаде Ройтерс.

Икономистите, анкетирани от агенцията, очакваха бюджетът да бъде балансиран, а Службата за бюджетна отговорност (OBR) прогнозираше излишък от 500 млн. лири. При такъв резултат Великобритания щеше да отчете първия си бюджетен излишък за юли от времето преди пандемията от COVID-19, съобщава БТА.

Основен натиск върху финансите са оказали социалните разходи. Плащанията за социални помощи са нараснали с 2 млрд. лири спрямо юли миналата година. Разходите за стоки и услуги, включително за заплати на държавни служители, са се увеличили с още 1,2 млрд. лири, показват данни на Националната статистическа служба.

В същото време приходите от данъка върху доходите, деклариран и плащан самостоятелно от данъкоплатците, са достигнали рекордно ниво за юли, но това не е било достатъчно, за да компенсира нарастващите разходи.

За първите четири месеца на финансовата година държавните заеми са достигнали 56,7 млрд. лири, надхвърляйки прогнозата на OBR от 54,4 млрд. лири.

Картината е малко по-добра при текущия бюджет. Дефицитът за периода април–юли е 34,7 млрд. лири, при прогнозирани 36,7 млрд. лири.

Данните поставят допълнителен натиск върху правителството преди представянето на бюджета през октомври. Финансовият министър Джон Хийли трябва да намери баланс между необходимостта от ограничаване на дефицита и натиска за повече публични разходи, на фона на все още несигурната икономическа среда.

Според действащите фискални правила текущият бюджет трябва да бъде балансиран до финансовата 2029/2030 г.

„Фискалната дисциплина е в основата на икономическата стабилност и националната сигурност на Великобритания", заяви Хийли, като увери, че правителството ще спазва фискалните правила и ще поддържа резерв заради глобалната несигурност.