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Европейските борси на път да отчетат седмичен спад

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Индексите на водещите европейски борси се движат към седмичен спад. СНИМКА: PIXABAY

Без съществена промяна се търгуват индексите на европейските борси и са на път да отчетат седмичен спад, съобщи Ройтер.

Причината е натискът на световните облигационни пазар, който оказа влияние върху нагласите на инвеститорите. Междувременно застоят в преговорите в Близкия изток тласна цените на петрола нагоре и засили опасенията за инфлацията, посочват финансовите анализатори.

Общоевропейският индекс STOXX 600 се повиши с 0,3 на сто до 652,28 пункта към 11:10 и е на път да регистрира втори пореден седмичен спад.

Франкфуртският DAX е нагоре с 0,23 на сто до 26 046,51 пункта. Лондонският FTSE 100 се повиши с 0,29 на сто до 10 779,41 пункта. Парижкият CAC 40 нараства с 0,17 на сто до 8467,06 пункта, а миланският FTSE MIB е нагоре с 0,44 на сто до 52 899,90 пункта.

Доходността по американските държавни облигации отново се повиши, след като намесата на Министерството на финансите в сряда оказа само краткотрайна подкрепа на силно разклатения облигационен пазар.

Ръстът на доходността дойде дори след като министърът на финансите на САЩ Скот Бесънт заяви, че правителството може да увеличи обратните изкупувания на американски държавни облигации и намекна за възможно фискално консолидиране.

Секторът на базовите ресурси поведе печелившите, като нарасна с 1,3 на сто, подкрепен от поевтиняването на долара, което повиши цените на златото. "САЩ ще наложат на Иран  „най-тежките санкции в историята", заяви  Бесънт по повод  обещанието на президента Доналд Тръмп за икономическа война срещу Иран.

Това допълнително намали оптимизма за постигане на споразумение за пълното отваряне на Ормузкия проток, което тласна цената на петрола сорт „Брент" до едномесечен връх от 94,71 долара за барел.

Индексите на водещите европейски борси се движат към седмичен спад. СНИМКА: PIXABAY

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