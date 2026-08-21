България в топ 5 на страните с най-голямо годишно поскъпване на горивата през юли

С 16,9 на сто са се повишили цените на горивата и смазочните материали за лични автомобили в Европейския съюз през юли спрямо същия месец на 2025 г., Това показват данни на Евростат. Това следва годишно увеличение от 20,7 на сто през май и 13,7 на сто през юни.

България е сред 5-те страни с най-драстично поскъпване. Най-голямо годишно увеличение през юли е отчетено в Румъния – 24,2 на сто, следвана от Германия и Литва с по 22,9 на сто, България с 22,2 на сто, Нидерландия с 22 на сто и Финландия с 20,5 на сто.

В 25 от 27-те страни от ЕС цените на горивата и смазочните материали са били по-високи през юли спрямо година по-рано. В 13 държави годишното увеличение през юли е било по-голямо от отчетеното през юни. Въпреки това в 24 страни от ЕС годишният темп на поскъпване през юли е бил по-нисък от този през май, когато в четири държави увеличението на цените на годишна база е надхвърлило 30 на сто.

Цените са се понижили слабо в Унгария – с 0,1 на сто, докато най-малки увеличения са отчетени в Швеция – 1,2 на сто, и Ирландия – 3,2 на сто.

На месечна база през юли дизелът е поскъпнал с 4,3 на сто, а бензинът – с 4,7 на сто спрямо юни. За сравнение, през юни цената на дизела се е понижила с 6,4 на сто, а на бензина – с 4,2 на сто спрямо май.

Между юни и юли цените на дизела са се повишили в 17 страни от ЕС. Най-големи увеличения са регистрирани в Полша – 13,4 на сто, Германия – 12,7 на сто, и Гърция – 12,1 на сто.

В девет държави цените на дизела са се понижили, като най-значителен спад е отчетен в Кипър – 7,9 на сто, Швеция – 7,4 на сто, и Ирландия – 6,4 на сто.

Що се отнася до бензина, цените са се повишили в 14 държави и са се понижили в 12 между юни и юли. Най-голям ръст е отчетен в Полша – 17,2 на сто, Германия – 11,0 на сто, и Испания – 7,1 на сто.

Най-съществено понижение на цените на бензина е регистрирано в Швеция – 11,1 на сто, Кипър – 5,4 на сто, и Ирландия – 4,1 на сто.

Покачващите се цени на горивата поради войната в Близкия изток са увеличили продажбите на електрически автомобили през второто тримесечие с 35% спрямо първите три месеца на тази година и достига рекордно високо ниво в повече от 50 страни, съобщи наскоро Международната агенция по енергетика (МАЕ) в доклад.

Около една пета от световните доставки на петрол обикновено преминават през Ормузкия проток. Покачващите се цени на енергията и опасенията относно недостига на доставки изведоха на преден план енергийната сигурност. Тъй като автомобилният транспорт консумира около половината от световния петрол, електрическите коли са един от начините за намаляване на зависимостта от вноса на горива.