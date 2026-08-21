V блок на "Козлодуй" сви производството на ток с 8,96% заради пресъхването на Дунав, но криза няма

Министърът на енергетиката Ива Петрова и шефове на БЕХ, АЕЦ, ЕСО, НЕК декларираха, че това няма да се отрази на тока на бита, на износа и на борсовите цени

Пети блок на АЕЦ "Козлодуй" днес, 21 август, разтовари мощността си на 91,4% заради ниските нива на река Дунав, но криза няма ш ситуацията е под контрол. Това заяви на брифинг министърът на енергетиката Ива Петрова. В него участваха шефове на БЕХ, АЕЦ "Козлодуй", ЕСО, НЕК.

Вчера от атомната централа заявиха, че това се прави за първи път от 52 години насам. Помпената станция на "Козлодуй" и самата централа издържаха от началото на юли до днес ниските нива на реката да не се отразят на работата на централата.

Ръководните екипи на държавната енергетика не видяха драма в ситуацията, защото за денонощие нивото на Дунав се е качило с 2 см, а прогнозата била за задържането му. Разтоварването на пети блок със 120 мегавата е превантивно, за да се улесни работата на помпената станция. „Мярката няма никакво отношение към ядрената безопасност. Продължаваме да следим нивото на Дунав. Имаме 18 работещи брегови помпи и 15 в резерв", каза зам. директорът на централата Андрей Красночаров.

Шефът на Централното диспечерско управление Димитър Зарчев заяви, че намаляването на мощността на пети блок няма да се отрази на целостта на електроенергийната система. В последните дни тя произвежда 90 000 мегаватчаса за денонощие, износът е към 30 000 мвтч. Няма проблем с баланса на износа, уточни той.

Георги Добрев, изпълнителен директор на НЕК пък пое задачата да успокои, че по никакъв начин ситуацията няма да се отрази на доставките на ток за домакинствата, както и на борсовия пазар.

Ако нивото на реката продължи да спада, то разтоварване на блоковете също ще се прави, но прогнозата е, че това може да се размине, стана ясно от думите на държавните енергийни шефове.

Министър Петрова съобщи, че ремонтът на 7 блок на държавната ТЕЦ "Марица-изток 2" е приключил, в началото на септември ще влезе в работа и 8 блок. Отлага се ремонтът на другите блокове, за да бъде централата в запас. Едната от американските централи в Маришкия басейн имала готовност да започне работа, другата - можело, но по-късно през годината. В резерв са и язовирите, които тази година са пълни, но водата им се ползва предпазливо.

В момента има достатъчно заместващи мощности, при положение, че средно товарът през деня е над 3000 мегавата, стига до над 5000, но е далеч над зимните товари на системата.

Така че, ако нивото на водата в Дунав продължи да пада и съответно свалянето на мощността на ядрени блокове, това може да се отрази единствено на износа на ток, но в момента не сме били в такава ситуация и нямало причини той да бъде намаляван.