Министерството на правосъдието предлага пакет от законодателни промени срещу имотните измами

По-ефективна защита срещу имотните измами, по-строги правила при завещанията, сделките с недвижими имоти, пълномощните и придобиването на собственост по давност, предлага Министерството на правосъдието в публикувания днес за обществено обсъждане пакет от законодателни промени.

Сред нормативните предложения са въвеждане на публичност при обявяването на саморъчни завещания, специално основание за нищожност на завещателни разпореждания в полза на ръководители и служители на лечебни заведения и домове за възрастни хора, нови изисквания към нотариусите и гаранции при издаването на констативни нотариални актове по обстоятелствена проверка.

Промените са част от мащабна реформа, предприета от Министерството на правосъдието за противодействие на измамите при разпоредителни сделки с имоти и завещателни разпореждания. Законопроектът е изготвен от работна група с представители на Нотариалната камара, Висшия адвокатски съвет, Върховния касационен съд, прокуратурата и водещи представители на правната общност.

С промени в Закона за наследството се въвежда задължението за публичност при обявяването на саморъчни завещания, които не са били предадени лично от завещателя за пазене при нотариус. В тези случаи нотариусът ще публикува съобщение на интернет страницата на Нотариалната камара.

Въвежда се и специално основание за нищожност на завещателно разпореждане, направено от лице, намиращо се в лечебно заведение или в заведение за резидентна грижа за възрастни хора, в полза на негов ръководител, служител или свързано с тях лице. Изключение се предвижда за съпруг и определен кръг роднини на завещателя. Аналогична забрана се въвежда и за даренията.

С изменения в Гражданския процесуален кодекс се актуализира и процедурата за издаване на констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Освен разпита на трима свидетели нотариусът ще събира писмени доказателства за владението и неговата продължителност. Предвижда се и лично явяване на молителя пред нотариуса за потвърждаване на заявените от него обстоятелства.

Стартирането на обстоятелствената проверка ще се оповестява на интернет страницата и на таблото за обяви на съответната община, район или кметство.

Предвидена е и възможност за вписване на по-стари документи за собственост, които към момента на издаването им не са подлежали на вписване – основно договори за сделки с държавата или общината и актове за държавна или общинска собственост. Това ще спести необходимостта гражданите да се снабдяват с констативен нотариален акт само заради вписването и ще подпомогне изграждането на имотния регистър. Повече отговорности за нотариусите са разписани в Закона за нотариусите и нотариалната дейност.

При разпореждане с недвижим имот той ще бъде длъжен да извършва проверка в съответната служба по вписванията, за да установи дали е лицето има действително право да се разпорежда с имота.

За първи път се въвежда възможността дееспособен гражданин по собствена воля да може да определи доверено лице, без чието съгласие да не може да извършва предварително посочени разпоредителни действия с имуществото си или да поема определени задължения. Ограничението ще се вписва в съответния регистър и в електронния личен регистрационен картон.