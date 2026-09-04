Тук е най-големият производствен и логистичен център в цялата глобална структура на BTL Industries

Когато стане дума за високотехнологични медицински иновации и роботика, обикновено си представяме изследователски центрове в САЩ, Япония или Западна Европа. Малцина знаят, че голяма част от апаратурата, която подпомага лечението и възстановяването на пациенти в над 120 държави по света, се произвежда в Пловдив.

Веселин Каравасилев, изпълнителен директор на BTL Industries, разказва за устойчивото развитие на сектора, за технологичния скок в медицината и защо инвестицията в българските кадри е най-сигурният ключ към успеха.

Веселин Каравасилев, изпълнителен директор на BTL Industries

- Г-н Каравасилев, BTL Industries какво произвежда в Пловдив и каква е конкретната роля на тези технологии в здравеопазването?

- Накратко, създаваме специализирана медицинска апаратура, която е важен съпътстващ фактор в лечебния, терапевтичния и възстановителния процес на пациентите. Нашите устройства се използват в области като физиотерапията, роботиката, кардиологията и естетичната медицина. Тяхната цел е да подпомагат лекарите и терапевтите, правейки процедурите по-прецизни, а възстановяването на хората – по-бързо и щадящо.

Историята на BTL в България започна още през 1998 г., когато стартирахме като търговска фирма. През 2002 г. положихме началото и на същинското си производство тук. Днес Пловдив е най-големият производствен и логистичен център в цялата ни глобална структура. Много съм горд, че наши апарати се внедряват във водещи клиники в Америка, Европа и Азия, а зад тяхната изработка стои трудът, прецизността и експертизата на българските специалисти. Тук отдавна не става въпрос за стандартни производствени операции, а за развиване и внедряване на иновации с реално глобално значение.

- Наскоро BTL получи признанието „Инвеститор на годината“ за новата си база в Пловдив на стойност 51 милиона евро. Какво означава подобна инвестиция за икономиката на региона?

- Зад тази цифра стои новият дом за 900 висококвалифицирани специалисти – инженери, техници и логистични експерти,– които имат възможност за стабилно кариерно развитие и работа в съвременна среда от световно ниво тук, в Пловдив, без да им се налага да търсят реализация зад граница. Изграждането на тази база бе напълно естествена стъпка, провокирана от постоянния ни растеж. Обемът на производството ни се увеличава с всяка изминала година и съществуващият капацитет вече не е достатъчен, за да отговори на засиленото търсене на световния пазар. Поради тази причина вече работим активно по следващата си голяма стъпка – изграждането на втори производствен и логистичен център от подобен мащаб отново тук, в Пловдив. Това допълнително разширение ще разкрие още десетки нови работни места и ще даде силен тласък на икономиката в града и региона.

- Много компании в България посочват липсата на подготвени кадри като основна спирачка пред развитието си. Какво ви дава увереност да продължавате да разкривате нови възможности за реализация у нас?

- Отново ще посоча хората – те са в основата на всеки успешен бизнес. Модерното оборудване, сградите и инфраструктурата са въпроси, които могат да се решат с инвестиции. Но без екип от професионалисти, които притежават стратегическо мислене, желание за непрекъснато учене и готовност да поемат отговорност, нито една технология не може да реализира пълния си потенциал. Българските специалисти разполагат с невероятни способности и когато им осигурим правилната работна среда и нужните ресурси, постигнатите резултати са от световна класа.

- Изкуственият интелект, роботиката и автоматизацията са основните движещи сили на съвременната индустрия. Как BTL интегрира тези технологии в своите продукти?

- Технологичният сектор се развива с изключително бързи темпове и нашата цел е да бъдем сред компаниите, които диктуват тенденциите в медицината, а не просто да ги следват. В Пловдив произвеждаме нашата специализирана серия за роботизирана физиотерапия – BTL Robotics. Това са високотехнологични системи, които подпомагат медицинските екипи при възстановяването на двигателните функции на пациенти след тежки неврологични или ортопедични заболявания и травми. Разполагаме и с първото ЕКГ в света с изкуствен интелект, така че и кардиологията е пряко засегната. Автоматизацията и изкуственият интелект навлизат все по-дълбоко не само в медицината, но и в самите процеси на нашето производство и склад. За BTL е въпрос на гордост, че българско производство е в челото на тази глобална трансформация.

- Какво според вас трябва да се подобри в средата, за да подготвим повече млади инженери и специалисти за нуждите на високотехнологичната индустрия?

- Ключът се крие в изграждането на истинска синергия между средното образование, университетите, бизнеса и местната власт. Младите хора трябва още по време на обучението си да виждат ясно, че в България има компании, които предлагат кариера на световно ниво.

Ние в BTL си партнираме активно с учебните заведения в региона. Силни примери за това са съвместната ни работа с Професионалната гимназия по електротехника и електроника в дуалното обучение и развиването на различни други форми на сътрудничество с Професионалната гимназия по битова техника. Изграждаме и устойчиви академични партньорства с водещите висши училища – Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, Техническия университет – филиал Пловдив, Университета по хранителни технологии. Чрез подобни инициативи подкрепяме младите таланти и им даваме възможност да се докоснат до реалната работна среда още докато учат. Целта ни е да им покажем нагледно, че не е нужно да напускат страната, за да работят по проекти с глобален отзвук. Когато образователните институции и бизнесът гледат в една посока, Пловдив ще продължи да утвърждава позицията си на един от най-привлекателните високотехнологични центрове в региона.