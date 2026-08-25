Изкуствен интелект и злато – неочаквано добра комбинация

Сървърите увеличават употребата на благородния метал, защото осигурява надеждни връзки при високи температури

Изкуственият интелект вече увеличава потреблението на злато и цената му отново поглежда към 5000 долара за тройунция.

Покрай огромните инвестиции в изкуствен интелект (AI) златото придобива по-видима роля. То се използва в полупроводници, платки, контакти, съединители, комуникационни модули и тънки свързващи проводници. Не защото е най-добрият проводник, защото съчетава добра проводимост, устойчивост на корозия и възможност да бъде изтегляно в изключително тънки проводници или нанесено като почти микроскопично покритие.

Златото не се окислява лесно и запазва качествата на контактните повърхности при многократно загряване и охлаждане. А точно на такива натоварвания са подложени мощните процесори, паметите и комуникационните модули в центровете за данни.

При потребителската електроника производителят може да замени златото с мед, сребро, паладий или с по-тънко покритие. При AI сървър, който струва десетки или стотици хиляди долари и чийто отказ може да прекъсне работата на цял клъстер, надеждността е по-важна от няколкото спестени долара за благороден метал. Затова злато се използва при връзките между чиповете и техните корпуси, въс високоскоростни платки, оптични комуникации, радиочестотни модули, мощни усилватели и сложни системи за управление на паметта. Повече благороден метал е необходим и за някои компоненти, работещи при високи температури, вибрации и големи натоварвания.

Тенденцията вече личи в статистиката. Според Световния съвет по златото през второто тримесечие на 2026 г.

технологичният сектор е използвал 80,4 тона – с 2% повече,

отколкото година по-рано. Само електрониката е потребила 68,3 тона, или с 4% повече. Търсенето от AI инфраструктурата е определено като основен двигател на растежа. Златото намира място и при Wi-Fi 7, центровете за данни, електрическите автомобили, оптичните комуникации и сателитите в околоземна орбита. Още през 2025 г. AI инфраструктурата поддържаше технологичното търсене въпреки слабостта на традиционната електроника. За цялата година секторът е използвал 322,8 тона злато, от които 270,4 тона са отишли в електронни компоненти.

Ролята на AI е в това, че създава устойчиво потребление, което не зависи пряко от модата при бижутата или от поведението на финансовите пазари. Но не може само това да изстреля цената до 6000 долара. Голяма тежест имат и покупките на централните банки, движението на долара и очакванията за лихвите в САЩ.

В края на миналата седмица котировките надминаха 4600 долара. Само през август техният ръст е с над 10%. Това обаче не е нов рекорд. През януари златото достигна почти 5595 долара за тройунция, а след началото на войната между САЩ и Иран падна под 4000 долара през юни. Първоначално инвеститорите продаваха дори най-сигурните си активи, за да осигурят ликвидност, а част от централните банки използваха резервите си за подкрепа на националните икономики.

Сега златото постепенно възстановява част от загубеното

Подкрепят го по-слабите икономически данни от САЩ и намалелите очаквания, че Федералният резерв ще продължи да повишава лихвите. Пречка пред ново бързо поскъпване остават високата доходност по американските облигации и скъпият петрол, който засилва инфлационния натиск.

През второто тримесечие централните банки са купили 289 тона злато – над три пъти повече от използваното от целия технологичен сектор. Спрямо същия период на 2025 г. увеличението е с 62%. Най-големият купувач е централната банка на Полша, която е прибавила 51 тона и в края на юни вече е притежавала 632 тона. Китай е купил още 33 тона през тримесечието, с което официалните му златни резерви са достигнали 2346 тона.

Причината не е очакване за бърза спекулативна печалба. Централните банки търсят актив, който не е задължение на друга държава, не носи кредитен риск и може да служи като резерв при санкции, валутни сътресения и геополитически конфликти. От значение е и желанието на част от развиващите се държави постепенно да намалят зависимостта си от долара.

Покупките през първата половина на 2026 г. все пак са по-малки, отколкото през предишните няколко години. Нетното количество е 345 тона – най-ниското за първо полугодие от 2022 г. насам. Това показва, че и централните банки реагират на високите цени и в определени моменти могат да продават.

Общото търсене на злато, включително сделките на извънборсовия пазар, е достигнало 1269 тона през второто тримесечие. За шестте месеца количеството е 2522 тона, или с 2% повече на годишна база. Заради по-високата цена стойността му е поставила рекорд – 380 млрд. долара.

Слабо е било търсенето на бижута. Купени са 278 тона – най-малкото количество за тримесечие след пандемията. Но платената за тях сума е нараснала с 14% до 40 млрд. долара. С други думи, хората купуват по-леки изделия, но харчат повече. При кюлчетата и монетите търсенето е било 307 тона. Борсово търгуваните фондове, обезпечени със злато, са продали 45 тона през второто тримесечие, но през юли посоката отново се обърна. Според данните на Световния съвет по златото във фондовете са влезли 3 млрд. долара, а притежаваното от тях физическо злато е нараснало с 23 тона до 4068 тона.

Но пазарът не е в еднопосочно движение нагоре. След повече от 60% поскъпване през 2025 г. и 53 исторически рекорда последваха резки колебания. От почти 5600 долара през януари златото падна с над 28% до под 4000 долара през юни, преди да започне сегашното възстановяване.

В началото на юли JPMorgan понижи очакването си и вече прогнозира средна цена от 4300 долара през третото и 4500 долара през четвъртото тримесечие. Само няколко седмици по-рано банката допускаше поскъпване до 6000 долара. По-оптимистична остава Goldman Sachs, която очаква 4900 долара за тройунция през декември. И тази прогноза обаче бе намалена – предишната цел бе 5400 долара. Bank of America свали средната си прогноза за 2026 г. с 14% до 4360 долара. Според банката 5000 долара остават достижими, но вероятно едва след края на цикъла на повишаване на лихвите.

Най-вероятно през следващите месеци златото ще остане в широк коридор между 4200 и 4900 долара,

но с резки отклонения при новини за лихвите и войната в Близкия изток. Над 5000 долара металът би могъл да се върне при съчетание от по-слаб долар, прекратяване на повишенията на лихвите, засилени покупки от централните банки и нов геополитически шок. Под 4000 долара може да го свалят трайно високите лихви, по-силен долар и отлив на пари от златните фондове.

Колкото повече поскъпва златото, толкова по-силен става натискът върху производителите на електроника да използват по-малки количества. Прилага се прецизно изтъняване на покритията, променя се конструкцията на контактите и се търсят алтернативни сплави. Ще расте и интересът към извличането на благородния метал от електронни отпадъци.

Предлагането от истинските мини реагира много по-бавно. През второто тримесечие добивът е нараснал само с 2% въпреки високите цени. Разработването на ново находище изисква години за проучвания, разрешителни, финансиране и строителство. Тъкмо ограничената възможност за бързо увеличаване на предлагането е още една опора за цената.

