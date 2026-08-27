Реклами блокират колата - не пали, докато мине клип от 20 секунди

Централният екран в колата вече не е защитен от досадни рекламни съобщения. Автомобилните производители масово започват да използват дигиталните табла за комерсиални цели, превръщайки мултимедийните системи в поредното място за маркетинг.

Това предизвика сериозни дебати сред потребителите по целия свят относно правото на компаниите да навлизат в личното пространство на шофьорите.

Всичко започна в началото на юни, когато собственици на автомобили Volkswagen в Европа, преминали през поредната системна актуализация, бяха изненадани от неочаквана оферта на екраните си. Те получиха съобщение: "4,95 евро за кофа с храна близо до вас". Практиката не е съвсем нова за индустрията, тъй като марката Jeep вече приложи подобен подход на пазара в САЩ.

Сега в тази вълна се включи и германският премиум гигант BMW. Стотици хиляди клиенти на марката в над седемдесет държави видяха

подкана да изгледат 20-секундна анимация

Търговското съобщение популяризира партньорството между баварския концерн и новия филм "Спайдърмен: Нов ден" (Spider-Man: Brand New Day), който в момента излиза по кината.

Големият абсурд в ситуацията е, че през тези двадесет секунди водачите не могат да стартират автомобила си. Причината е законова - едновременното шофиране и гледане на видеоклипове на централния екран е абсолютно забранено от съображения за безопасност, което принуждава шофьорите да изчакат края на клипа, докато успеят да тръгнат.

Автомобилните компании се опитват да представят тези рекламни съобщения не като досаден маркетинг, а като "ексклузивно потребителско изживяване". В официалното си прессъобщение от BMW Group определят кампанията за Спайдърмен като

"специална изненада за шофьорите"

и "празнична анимация", съпроводена от светлинно шоу чрез амбиентното осветление в купето. Компанията подчертава, че клипът не тръгва насила, а изисква потребителят първо да кликне върху изскачащия банер на екрана.

След като традиционните маржове на печалба се свиват, производителите търсят други начини за осигуряване на приходи, а именно чрез абонаменти и таргетирана реклама. Тенденцията е на път да се превърне в постоянна реалност, тъй като и други големи автомобилни марки активно патентоват агресивни технологии за вградена реклама.

Американският гигант Ford, който регистрира патенти за софтуерни системи, способни не просто да показват реклами, но и

да подслушват разговорите на пътниците в купето чрез вградените микрофони

Идеята на технологията е алгоритъмът да улавя ключови думи от диалозите, дестинацията от навигацията и скоростта на движение, за да подбира максимално прецизни аудио- и видео реклами на екрана.

Например, ако обсъждате, че сте гладни, системата веднага ще ви предложи промоция на близко заведение. Ford разработва и патент за т.нар. "билборд интерфейс", при който предните камери на колата сканират крайпътните рекламни пана и автоматично дублират търговското съобщение върху екрана на таблото, предлагайки маршрут до магазина.

Правните експерти и защитниците на потребителите изразяват сериозна загриженост от новия тренд. Юридически погледнато, показването на такива съобщения е законно, тъй като при поредната софтуерна актуализация потребителите сами се съгласяват с "Общите условия за ползване", където с дребен шрифт е записано правото за споделяне на данни и маркетинг.

Експертите по пътна безопасност обаче предупреждават, че всякакви изскачащи известия върху централния екран, дори в момент на стартиране на двигателя, отвличат вниманието на водача и създават предпоставки за инциденти, ако шофьорът се опитва да ги затвори по време на маневра.

Хората се опасяват, че индустрията върви към бъдеще, в което шофьорите ще трябва да плащат месечен абонамент Premium, за да купят автомобил без реклами.

В момента, ако не искате мултимедията на автомобила ви да се превръща в дигитален билборд,

можете да ограничите съобщенията чрез менюто за поверителност

За собствениците на BMW решението е да отидат в менюто за декларация за поверителност (Data Privacy) или настройките на профила в ConnectedDrive, като това може да се направи и директно през мобилното приложение MyBMW. Там трябва да се намери секцията за маркетингови комуникации (Marketing Communications) и да се премахнат отметките от опциите промоции в колата.

Volkswagen отдавна произвежда кренвирши.

При Volkswagen е необходимо да се отвори главното меню на инфотейнмънт системата, да се влезе в настройките (Settings) и да се намери подменюто за поверителност и настройки на данни (Privacy/Data Settings).

Промяната на режима на споделяне на данни към максимална поверителност спира изпращането на геолокационни данни към сървърите на компанията, което не позволява на системата да ви показва реклами за близки ресторанти за бързо хранене, да речем.