Модерните дизели навъртат поне 500 000 км, разходите за поддръжка са намалели, но резервните части малко по-скъпи

Различават ли се съвременните дизелови двигатели по отношение на поддръжката от по-старите и по-здрави ли са модерните коли с нафтов мотор от по-старичките. Отговори на тези въпроси се опитва да даде техническият съветник на хърватския автомобилен клуб (HAK) - Марин Морава.

Днешните дизелови двигатели са на пазара от дълго време и много части в изпускателната система и системата за впръскване са подобрени, така че когато разглеждаме двигатели, които отговарят на стандарта за отработени газове Euro 6 през 2014 г. и днес, можем да кажем, че има много по-малко проблеми с ключови и по-скъпи компоненти и че днешните дизелови двигатели, с редовна поддръжка, могат да изминат от 300 000 до 500 000 км без големи неизправности.

Това е трудно постижимо при хибридните и електрическите превозни средства,

смята хърватският специалист.

Тъй като интервалите за обслужване са между 20 000 и 40 000 км, посещенията за сервизно обслужване са по-редки и някои производители имат редовни сервизни обслужвания през година. Разходите за поддръжка са намалели в сравнение с миналото, но резервните части и смазочните материали са малко по-скъпи. Като цяло поддръжката е по-достъпна, защото има по-малко сервизни часове. Може да се каже, че поддръжката на днешните дизелови двигатели е по-достъпна до 150 000 км, когато е малко вероятно повечето производители да имат някакви сериозни проблеми.

Моторното масло има някои по-нови изисквания и вече не е 10W-40 или 5W-40 или 5W-30, а се преминава към масла с по-нисък вискозитет 0W-20, по-подходящи за по-лесна мобилност на двигателя при по-ниски температури на двигателя. Това е подходящо за старт-стоп системи и намалява износването на двигателя при ниски температури. Ниският вискозитет може да увеличи разхода на масло при шофиране на открито.

Наличието на това масло може да е проблем на бензиностанциите, затова се препоръчва да имате резервен литър масло в превозното средство.

Течността AdBlue е важна при третирането на отработените газове и средният разход е 0,7-1 л/1000 км, което представлява допълнителен разход в сравнение с по-старите дизелови двигатели.

Със старт-стоп системите идват по-сложни, но и по-добри технологии за основни 12V батерии. Времето за подмяна е от 5 до 8 години и по това време те са с 30-50% по-скъпи от предишните батерии, използвани от превозни средства без старт-стоп системата.

Ако разгледаме маслените, въздушните и горивните филтри, няма съществени промени, с изключение на горивния филтър, който поради по-големия напредък в системата за впръскване и по-високото работно налягане има задачата да отделя още повече примесите в горивото.

Цените на горивните филтри могат да варират, от 20 до 40 евро за старо превозно средство и от 40 до 200 евро за по-ново, в зависимост от това дали филтърът има допълнителни сензорни интеграции или нагревателни елементи за филтъра.

Поддръжка на ремъчни трансмисии - някои части са по-здрави.

Дизелов двигател на Volkswagen от 2016 г.

Алтернаторът се е превърнал в електрически двигател

за стартиране на някои дизелови двигатели, така че по-големите размери на тези части повишават цената в тази група части. Като се има предвид, че днешните алтернатори вършат повече работа поради увеличаването на електрическото оборудване и са изработени с по-добро качество, те издържат по-дълго. Но когато се дефектират, цената на ремонта не е каквато беше преди. Трансмисиите, които участват в управлението или разпределението на клапаните на цилиндровата глава (верига, ремък, зъбни колела), са претърпели подобрения и интервалите за подмяна са удължени, така че изминатите километри при първата подмяна са два пъти по-високи в сравнение с по-старите поколения двигатели.

Дизелов Mercedes-Benz E320 CDI Estate Elegance от 2003 година

Разходите всъщност са по-ниски в този сегмент, защото

частите не се подменят толкова често

Подгревателите на дизеловите двигатели също са претърпели определени подобрения, диагностицирането на неизправност е много по-лесно и е възможно чрез самодиагностика. Цената на подгревателите обаче е значително по-висока, защото подгревателите вече се включват, докато двигателят работи, така че имат много по-голям брой работни цикли, което поставя по-големи изисквания към тях.

При някои производители те вече не са просто подгреватели, а и сензори, които следят работата на цилиндрите, което допълнително увеличава цената на консумативите резервни части. Съединителят и маховикът на дизеловия двигател са подсилени благодарение на старт-стоп системата и са по-издръжливи от преди, но когато се износят, също са малко по-скъпи, заключава специалистът.