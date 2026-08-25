Първият влак на "Алстом" тръгва на 1 септември до Пловдив и до Свиленград (Видео, снимки)

Президентът на "Алстом" за Европа Андрю ДеЛеоне посрещна в първия влак вицепремиера Атанас Пеканов и министъра на транспорта Георги Пеев

Първият от 12-те влака, които френската компания "Алстом" произведе за България, беше композиран днес на първи коловоз на Централната гара в София, за да бъде представен на министри и на обществеността. Затова у нас дойде Андрю ДеЛеоне, президент на компанията за Европа, той посрещна в мотрисата вицепремиера Атанас Пеканов и министъра на транспорта Георги Пеев.

Първият курс на влак на французите ще бъде но 1 септември до Пловдив и до Свиленград, защото по тази линия могат да се развиват 160 км в час, каза министър Пеев. Той смята, че тези композиции могат да изпълняват и по-дълги пътувания, като от София до Бургас, самият той настоявал мотрисите на "Алстом" да пътуват на по-дълги разстояния.

Вицепремиерът Пеканов беше доволен, че 4 дни преди да изтече плана за възстановяване му показват мотриса "Алстом". 12-те влака, които са вече у нас, но тече сертифицирането им, са финансирани по плана за възстановяване с близо 155 млн. евро. Останалите 23, за които е подписан договор, ще бъдат произведени до април 2027 г., заяви ДеЛеоне. А вицепремиерът Пеканов каза, че те ще бъдат финансирани от социалния план за климата. Министърът на транспорта заяви, че има възможност в рамките на този договор да бъдат поръчани още влакове, ако бъде намерено финансиране. "Това би било добро решение, тъй като би ускорило програмата ни за модернизация. Има обучени достатъчно машинисти, около 40", каза той. Пеев благодари на предишния си колега Гроздан Караджов, който положил значителни усилия, за да ги има сега тези влакове.

Пеев заяви, че им трябва постоянна и непрекъсваема програма, която да осигури плавното и последователно подновяване на подвижния състав. "Не трябва да имаме големи прекъсвания, а да правим нови доставки, така че услугата да става все по-добра и по-добра".

Пеканов благодари на екипите, които са работили, както и на френската компания, за да стане тази инвестиция реалност, той припомни, че към месец май тя все още била под риск. "Всичко е навреме, всичко е тук и по този начин тази инвестиция по плана на възстановяване е спасена", заяви той. Една от темите, по които кабинетът ще работи в следващите години е добрата свързаност, за да избират все повече хора железопътния транспорт. "Ще работим с министър Пеев инфраструктурата да се подобри, така че да се развива максималната скорост на новите влакове, доколкото знам и за тези влакове тя е 160 км в час", заяви вицепремиерът. Той уточни, че ще се работи в следващите 3 месеца по социалния план за климата, в който за България има между 2 и 3 млрд. евро, за да бъде той подаден в Брюксел. Тази пари ще отидат ще отидат в транспорта, енергийната ефективност и регионалните инвестиции.

Президентът на компанията представи предимствата на влака на "Алстом", като особено наблегна на пълната климатизация, тъй като явно беше осведомен за проблемите с немските вагони, чийто климатици изключват при жега. Той заяви, че във френските вагони климатизацията издържа между 35 и 40 градуса. "Влакът е с капацитет от 325 пътници, 100% климатизиран, защото, както разбрах, това е важно. Ако пътникът отива на море, може да вземе със себе си и велосипеда във влака, на всяко място има устройство за зареждане на телефон. Те са комфортни и за пътуване 3-4 часа, на по-дълги разстояния", уточни ДеЛеоне. Той уточни, че по договор доставката на до 35-те влака е до средата на 2027 г.

Пеев отговори на журналисти, че се разработват мерки съвместно с министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев да се опазват новите влакове от вандалски действия, както и увеличение на санкциите. Изследват се критичните участъци и в най-скоро време щели да бъдат задействани оперативни процедури, за да се взаимодейства по-добре с МВР. Нашарената в Благоевград с графити мотриса на "Шкода" вече е изчистена от екипа на чешката компания, който отговаря за поддръжката на влаковете.

И "Алстом" имат сервиз край София и са наели над 50 инженери и специалисти, които да се грижат да композициите.