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Тойота все още произвежда стари дизелови двигатели

Георги Луканов

[email protected]

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Старият дизелов двигател в Land Cruiser на Toyota. Снимка:Toyota

Във времена, когато почти всички производители преминават към хибриди, електрически двигатели, турбини и сложни системи за обработка на газовете, Toyota все още произвежда изключително прост дизелов двигател с кодово име 1HZ. Моторът се инсталира в офроудъра Land Cruiser от серия 70.

Това е 4,2-литров редови шестцилиндров агрегат и е пример за проста конструкция. Двигателят е атмосферен, без турбина, има конструкция само с два клапана на цилиндър и един разпределителен вал. Няма common-rail впръскване, електронно управление на впръскването или компютър, който да контролира работата му. Впръскването е изцяло механично, а помпата се задвижва от самия двигател. Ето защо може да работи с гориво с по-ниско качество.

Производителността е скромна по днешните стандарти, като развива 131 к.с. и 285 Нм от 4,2 литра. Именно тази консервативна конструкция позволява на двигателя да работи далеч под максималните си натоварвания и следователно да издържи изключително дълго.

Безсмъртният дизел на Toyota няма нито DPF филтър, нито EGR система, а на някои пазари дори няма каталитичен конвертор. Екологичният му стандарт е Eвро 2, поради което на практика не би могъл да бъде регистриран като ново превозно средство в Европейския съюз.

Старият дизелов двигател в Land Cruiser на Toyota. Снимка:Toyota

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