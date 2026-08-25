На първо четене: държавата ще може да финансира членство в Copa-Cogeca

Промените в Закона за подпомагане на земеделските производители бяха приети по време на извънредното заседание на парламента

Министерството на земеделието и храните да предоставя целево финансиране за покриване на членски внос на обединения на земеделски производители в Copa-Cogeca, възможност за въвеждане на нови видове подпомагане на земеделските стопани, подпомагане чрез Взаимоспомагателния фонд при природни и климатични бедствия и други промени за фермерите бяха приети на първо четене от депутатите с промени в Закона за подпомагане на земеделските производители. Законопроектите са два - на ГЕРБ и на "Прогресивна България", и двата бяха подкрепени от парламента.

Това се случи на свиканото извънредно заседание от шефката на парламента Михаела Доцова. Причината е, че трябваше да бъдат гласувани промените в Закона за държавния служител - последният закон по Плана за възстановяване и устойчивост.

Така на 25 август - ден по-рано от обявеното преди ваканцията, стартира новата пленарна сесия. Тя ще продължи до Коледа, когато е и следващата депутатска ваканция. От 26 август (сряда) стартират и редовните заседание на НС.

Първият законопроект е внесен от Георги Георгиев и депутати от „Прогресивна България".

Най-спорната му част е свързана с финансирането на членството на български земеделски организации в европейската организация Copa-Cogeca.

Предлага се Министерството на земеделието и храните да може да предоставя на регистрирани като юридически лица с нестопанска цел обединения на земеделски производители целеви финансови средства за покриване на членския внос в Copa-Cogeca. Парите ще са предназначени за представителството и защитата на интересите на българските земеделски производители. Те няма да могат да се използват за други цели и ще се изплащат след заявление от съответното обединение за одобрено членство в организацията.

Точно тази идея предизвика най-сериозния спор в земеделската комисия. Представители на бранша са изразили както подкрепа, така и категорични възражения. Сред аргументите "за" е, че текстът би дал възможност за участие на всички организации, които покриват критериите за членство. Било е предложено обаче средствата да се предоставят като държавна помощ, както и първо да бъде приет отделен закон, който да регламентира дейността на браншовите организации и критериите за тяхната представителност.

Законопроектът също предвижда Взаимоспомагателният фонд да може да предоставя подпомагане при неблагоприятни климатични явления. При него са посочени и допълнителни източници на средства, включително депозирани и непотърсени от правоимащите средства по Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и средства по изтекли 10-годишни договори за аренда/ползване.

С проекта се създава и възможност изпълнителният директор на ДФ „Земеделие" да делегира правомощия по изпълнението на Стратегическия план.

Предвижда се и създаването на база данни за оранжериите, оранжериите-парници и трайните насаждения, както и правила за нейното поддържане, достъп и използване.

Законопроектът на ГЕРБ бе представен от Десислава Танева.

Законопроектът на Десислава Танева и депутати от ГЕРБ-СДС в по-голямата си част препокрива предложените текстове на "Прогресивна България". Създава се правна възможност за въвеждане на нови видове подпомагане на земеделските стопани, свързани с мерки и инвестиции, финансирани от Социалния фонд за климата, както и с прилагането на инструмента за управление на риска чрез Взаимоспомагателния фонд при неблагоприятни климатични явления.

Предвижда се Държавен фонд „Земеделие" да приема, проверява и взема решения по заявленията за подпомагане и плащане по мерките и инвестициите, финансирани от Социалния фонд за климата.

Друга важна промяна е възможността фондът да предоставя подпомагане чрез Взаимоспомагателния фонд при природни и климатични бедствия, болести по растенията и животните и други неблагоприятни събития. Средствата ще могат да идват от публично финансиране, от средствата по европейския регламент за управление на риска, както и от други предвидени в закона източници.

Законопроектът урежда и правила за оценка на щетите, условията за изплащане на помощта, отказа и намаляването на плащанията. Конкретните правила ще бъдат доразвити с наредба на министъра на земеделието и храните.

ГЕРБ предлага още Министерството на земеделието и храните да поддържа цифрови географски данни за площите с оранжерии и трайни насаждения. Те ще се използват от ДФ „Земеделие" за административни проверки. Предвижда се да бъде направена и инвентаризация на съществуващите площи с трайни насаждения и оранжерии.

Предвижда се и създаването на база данни за оранжерии, оранжерии-парници и трайни насаждения, която трябва да бъде изградена в едногодишен срок.

Още една промяна е свързана с кратките приеми на заявления. Кандидатите ще могат да искат разяснения в едноседмичен срок от началната дата за подаване, когато приемът е по-кратък от един месец.