Румънската "Лукойл" подаде молба за фалит

Рафинерията осигурява около 21% от производството на горива в Румъния

Ръководството на румънската рафинерия „Петротел ЛУКОЙЛ" е подало молба за откриване на производство по несъстоятелност в Трибунала в Прахова, според официалните данни на румънската съдебна система, съобщи Mediafax. Решението е потвърдено и от компанията, собственост на руския петролен гигант „Лукойл", който е под американски санкции.

От „Петротел" обясняват, че процедурата по несъстоятелност може да осигури необходимата правна защита и време за възстановяване на дейността въпреки ограниченията на американската Служба за контрол на чуждестранните активи (OFAC). Оттам подчертават, че целта не е закриване на рафинерията, а запазване на производствения й капацитет и създаване на условия за рестартиране при стабилна и предвидима среда.

„Петротел ЛУКОЙЛ продължава всички законови и оперативни действия за рестартиране на инсталациите и възобновяване на работата на рафинерията. Приоритетите на компанията са да запази целия си персонал и професионалния му капацитет, да защити отношенията с румънските доставчици и партньори, да продължи да плаща данъци и да запази актив, който е важен за енергийната сигурност на Румъния", посочват от дружеството.

Ръководството заявява, че ще направи всичко възможно рафинерията да бъде рестартирана възможно най-скоро и да допринесе за предвидимостта на румънския пазар на горива.

„Петротел" спря работа през октомври миналата година заради планиран технически ремонт, но впоследствие производството не беше възстановено заради международните санкции срещу „Лукойл". Рафинерията осигурява около 21% от производството на горива в Румъния и в момента е единствената от четирите рафинерии в страната, която не работи.

Планът на компанията за запазване на дейността се основава на пет основни направления. Сред тях е гарантирането на енергийната сигурност на Румъния. Според „Петротел" запазването на работеща рафинерия е важно за устойчивостта на доставките и за възможността страната да реагира при евентуални регионални прекъсвания.

Друг основен приоритет е запазването на работните места и квалифицирания персонал. В рафинерията работят инженери, техници, оператори и други специалисти с дългогодишен опит, чиито знания ще бъдат необходими при възстановяването на производството.

Компанията посочва и необходимостта от запазване на отношенията с доставчици, изпълнители, логистични оператори и други румънски партньори. От „Петротел" твърдят, че са погасили повече от половината от задълженията си към доставчиците и използват всички законови възможности за запазване на търговските отношения.

Сред целите е и продължаването на данъчните плащания в Румъния. От дружеството посочват, че са изпълнявали данъчните си задължения и по време на спирането на рафинерията.

Петото направление е подготовката за евентуална промяна на собствеността. Според „Петротел" това би позволило да се запази индустриалната стойност на рафинерията и дейността да продължи под структура на собственост, съвместима със стратегическите интереси на Румъния.

Междувременно Румъния се отказа от идеята за директна национализация на рафинерията и подготвя специално рамково законодателство, което да позволи продажбата на активите под държавен контрол.

Първоначално Министерството на енергетиката, ръководено от Богдан Иван, планираше държавата да поеме контрола над „Петротел" и да не иска удължаване на крайния срок 21 ноември за спиране на дейността съгласно американските санкции срещу „Лукойл". Министърът тогава заяви, че държавата трябва да гарантира прилагането на санкциите, стабилността на енергийния сектор и защитата на работните места на около 5000 души.

Впоследствие правителството промени курса. Основната причина е липсата на незабавен паричен ресурс от около 200 млн. евро, необходим за оперативното възстановяване на рафинерията при евентуална национализация. Според Informat.ro и други румънски медии държавата е преценила, че няма необходимите средства сама да управлява предприятието заради високите разходи за рестарт и поддръжка.

Затова планът на правителството е разделен на две фази. До 21 ноември трябва да бъде приет първият нормативен акт, който да позволи рафинерията да бъде обявена на търг под държавен надзор, така че продажбата да бъде извършена възможно най-бързо. До 13 декември трябва да бъде подготвен втори закон, регламентиращ продажбата и прехвърлянето на около 300 бензиностанции, част от групата на „Лукойл".

Президентът Никушор Дан допуска временна държавна намеса като възможно решение, но само при ясно регламентирани правни гаранции, за да не бъдат създадени допълнителни рискове.

Румънските власти вече са предприемали действия за получаване на разрешения от САЩ, които да позволят на рафинерията да възобнови работа. През април тогавашният министър на енергетиката Богдан Иван съобщи от Вашингтон, че американските власти са приели искането за дерогация от санкционния режим. Това обаче не означаваше автоматично издаване на постоянен специален лиценз от OFAC, а разрешенията за определени операции, свързани с активите на „Лукойл", досега са били удължавани периодично.

САЩ дадоха и нова едномесечна отсрочка за продажбата на чуждите активи на „Лукойл". Първоначално определеният от американските власти срок беше 21 ноември, но впоследствие беше удължен до 13 декември, което дава на Румъния допълнително време да приеме необходимото законодателство.

„Петротел" е третата по големина рафинерия в Румъния. В момента работят „Петромидия" в Нъводари и „Петробрази" в Плоещ, докато рафинерията „Вега" в Плоещ функционира в интегрирана схема с „Петромидия". „Петромидия" има капацитет за преработка на над 5 млн. тона суровина годишно, а „Петробрази", собственост на OMV Petrom, може да преработва около 4,5 млн. тона годишно и осигурява преработката на цялото местно производство на суров петрол.

Спирането на „Петротел" ограничава вътрешния производствен капацитет и увеличава значението на останалите рафинерии и на вноса за снабдяването на румънския пазар. Според различни анализи, ако продажбата не бъде организирана бързо, може да се стигне до сериозни нарушения в снабдяването с горива и нестабилност на пазара.

Румънското правителство въведе през февруари режим на засилен държавен надзор върху активите на „Лукойл" в страната. В него попадат „Лукойл Румъния", „Петротел-ЛУКОЙЛ", „Лукойл Лубрикантс Ийст Юръп" и „Лукойл Оувърсийз Аташ".

„Лукойл Румъния", която управлява мрежа от над 300 бензиностанции, е отчела оборот от 10,06 млрд. леи през 2025 г., загуба от 131 млн. леи и 209 служители. „Петротел ЛУКОЙЛ" е отчела през 2024 г. оборот от 3,85 млрд. леи и печалба от 2,58 млн. леи, като в компанията са работили 546 души.

Отделно „Лукойл Лубрикантс Ийст Юръп" произвежда и дистрибутира смазочни материали. Заводът в Плоещ има капацитет от 40 000 тона годишно и произвежда повече от 300 вида продукти.

Решението на правителството да избере продажба вместо национализация вече предизвиква дебати. Бившият президент Траян Бъсеску призова държавата да поиска изключение от санкциите, аргументирайки се, че тя няма ресурс да поддържа рафинерията сама и че рискът от провал е реален.

От друга страна, критиците предупреждават, че прекалено бързата продажба може да доведе до непрозрачност и до придобиване на стратегическия актив от нежелани инвеститори, което би могло да застраши енергийната автономност на Румъния.

На този фон процедурата по несъстоятелност, започната от „Петротел ЛУКОЙЛ", се очертава като инструмент за осигуряване на правна защита и време за намиране на решение за бъдещето на рафинерията – независимо дали то ще бъде рестартиране, промяна на собствеността или продажба под държавен контрол.