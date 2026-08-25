Свалят 85-годишните шофьори от магистралите в Италия

Основният текст на новия Кодекс за движение по пътищата в Италия предвижда специални ограничения за тези, които подновяват шофьорската си книжка след навършване на 85-годишна възраст.

Това са мерки, които не се отнасят само до честотата на подновяване, а по същество ограничават къде и при какви условия някой може да шофира.

Шофьорската книжка ще се подновява за две години от 85-годишна възраст нататък, но със специфични ограничения за каране. От 90-годишна възраст нататък подновяването ще бъде само за една година, също с ограничения.

Тези ограничения означават, че водач над 85-годишна възраст, ако поднови шофьорската си книжка по предписаната процедура, трябва да кара колата си в радиус до 100 километра от мястото си на пребиваване или обичайно местоживеене.

Освен това, качването на магистралите няма да бъде разрешено и ще има нулева толерантност към консумацията на алкохол. Трите ограничения ще бъдат посочени в шофьорската книжка.

Тази конкретна разпоредба все още не е окончателен закон. Основният текст е в процес на консултации и участващите органи са поканени да представят своите становища до 13 септември.