Глобалният лидер в производството и продажбите на електрифицирани автомобили ще присъства в морската столица с пълната си гама от високотехнологични електрически модели и иновативни хибриди

Еско Аутомотив ЕООД - официален дилър на BYD (Build Your Dreams), част от групата на Авто Юнион EАД, открива втори шоурум на световния лидер в производството и продажбите на електрифицирани автомобили във Варна.

Новият шоурум на BYD се намира на бул. „Ян Хунияди“ 7 в морската столица и ще посреща клиенти от 27 август. Еско Аутомотив вече изгради и оперира първия официален шоурум на марката в София на бул. „Хр. Колумб“ 43. Новият автосалон във Варна е част от стратегията на дилъра за разширяване на търговската и сервизна мрежа и осигуряване на по-голям достъп до моделите и услугите на BYD за клиентите в Североизточна България. Новият обект отразява бързо нарастващия интерес към марката. От стъпването на бранда в България в края на март, продажбите на дилъра надхвърлят 1200 броя.

Към шоурума е предвиден и сервизен център, оборудван със специализирана диагностична техника и складова наличност от оригинални резервни части. Екип от сертифицирани специалисти, преминали обучение от BYD, ще осигурява пълно гаранционно и извънгаранционно обслужване на автомобилите. Клиентите ще получават комплексна услуга – от избора и тест драйв на автомобил до неговата последваща поддръжка.

В новия шоурум посетителите ще могат да се запознаят с пълната гама на BYD (виж моделите на специализирания сайт ТУК), включваща високотехнологични изцяло електрически автомобили и иновативни хибридни модели. Клиентите ще могат да получат подробна информация за отделните модели, техните технологии и оборудване.

BYD е високотехнологична компания и водещ в света производител на електрифицирани превозни средства. Компанията оперира в над 100 държави на 6 континента и има близо 1 млн. служители в глобален мащаб. През 2025 г. BYD затвърди лидерската си позиция в сегмента на новите енергийни превозни средства (NEV), като достави рекордните 4.6 млн. електрически и хибридни автомобила в световен мащаб.

BYD самостоятелно разработва и произвежда всички основни компоненти и технологии за своите автомобили, сред които революционната за сектора батерия - Blade Battery, както и електромотори и системи за управление на електрическото задвижване. Това позволява на бранда да контролира в голяма степен развитието на всички ключови технологии, които стоят в основата на нейните електрифицирани автомобили.

Откриването на втория шоурум във Варна е поредна стъпка в разширяването на присъствието на BYD в България и Европа, където марката продължава да развива своите търговски и сервизни представителства.

Още информация за моделите на BYD ТУК.