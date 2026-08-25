Николай Хаджидончев ще ръководи бизнеса на "Тева" и в Румъния

Николай Хаджидончев разширява отговорностите си в "Тева" и вече ще ръководи бизнеса на фармацевтичната компания в три държави – България, Гърция и Румъния. Това съобщи самият той в профила си във фейсбук. "Нова стъпка и ново предизвикателство за мен – поемам отговорността и за Румъния, наред с България и Гърция. Три държави, страхотни екипи и една обща цел – да продължаваме да се развиваме и да създаваме стойност за хората", написа Хаджидончев.

Според него разширяването на отговорностите му е оценка и за постигнатото от българското подразделение на фармацевтичната компания. "Това е признание за опита и добрата работа на българския екип на компанията. Предизвикателствата на румънския пазар са силни, но съм убеден, че ще се справим", посочи Хаджидончев.

От началото на февруари 2023 г. той отговаря и за търговските операции на "Тева" в Гърция. Тогава Хаджидончев пое управлението на гръцкото подразделение, като запази ръководната си позиция в България. Николай Хаджидончев има над 30 години професионален опит във фармацевтичната индустрия и сектора на потребителските стоки. Към "Тева Фармасютикълс" се присъединява през 2011 г. като генерален мениджър на компанията в България. След придобиването на "Актавис" от "Тева" през 2016 г. става изпълнителен директор на обединената компания у нас и на търговското подразделение "Тева Фарма".