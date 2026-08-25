Пет дни преди края на плана за възстановяване Пеканов очаква есента петото плащане от 1,7 млрд. евро

Социалния план за климата ще предадем в Брюксел до края на тази година или началото на следващата. Надяваме се на одобрение два месеца и след това и той да започне да се изпълнява. От него очакваме между 2 и 3 млрд. евро, казва вицепремиерът

1,7 млрд. евро от петото плащане по Плана за възстановяване се очакват през ноември или декември. Това каза пред „24 часа" вицепремиерът Атанас Пеканов. Той и министърът на транспорта Георги Пеев дойдоха на Централната гара в София за втори път за няколко седмици, този път, за да се качат на чисто новия влак на „Алстом", който е една от 12-те мотриси, произведени по Плана за възстановяване и устойчивост. Първия път двамата тестваха един от влаковете на „Шкода", които вече се движат по релсите.

„След пет години на изпълнение на Плана за възстановяване в последните пет дни остават да се случат все още няколко мерки. Парламентът заседава извънредно, за да приеме промени в Закона за държавния служител, който буквално беше написан през последните месеци, тъй като предишни правителства го бяха оставили за най-накрая. Той предвижда въвеждане на тестове за почтеност, възможности за работа от хоум офис и стипендиантски програми в държавната администрация. Освен това предстои да се вземат решения за енергийния сектор, които ще видите през следващите дни (изваждането от БЕХ на „Мини Марица-изток" и на ТЕЦ „Марица-изток 2" в нов холдинг – б.а.)", коментира вицепремиерът.

„Всеки ден приемаме свършена работа по различни проекти – дали ще е енергийна ефективност – саниране, дали ще са нови влакове, детски градини, нови училища. Министерствата ги проверяват и сертифицират, за да сме сигурни, че всичко е в срок. За момента не индикираме рискове, работата върви, смятам, че ще я свършим, така че в края на септември да подадем искането за петото плащане и през есента да очакваме оставащите 1,7 млрд. евро", заяви той.

Документите по него към Европейската комисия ще бъдат подадени до края на септември. Тя трябва да оцени дали всичко е направено и да получим парите през ноември или декември.

Планът за възстановяване свършва, на дневен ред е Социалният план за климата, от който България ще получи между 2 и 3 млрд. евро. Още на европейско ниво обаче не е решен размерът на общото финансиране по този инструмент.

„След като разберем какви пари ще получим, ще дадем инвестиционните проекти, но секторите, в които ще инвестираме, са ясни – транспорт, регионално развитие, индустриални зони, енергийна ефективност. Това са сектори на бъдещето, които намаляват климатичните изменения, а един от тях е екологичният, бърз и динамичен транспорт. Парите за оставащите 23 мотриси на „Алстом" ще бъдат по Социалния план за климата, който трябва да предадем в Брюксел до края на тази година или началото на следващата. Надяваме се на одобрение два месеца след това и той да започне да се изпълнява през следващата година", каза Пеканов.