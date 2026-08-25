Цената на застраховка за колата ще зависи и от катастрофите за 5 години (Обзор, графика)

В новите правила не са посочени отстъпки за изрядните шофьори и надбавки за тези, причинили инциденти

Нарушение на правилата за движение, при което няма щета, не води до малус

След повече от десетилетие спорове и два неуспешни опита от 25 август в България е в сила системата бонус-малус при задължителната застраховка “Гражданска отговорност”. За определянето на цената вече може да се използва историята на причинените щети през последните 5 години, а

данните ще идват от регистрите на Гаранционния фонд

Това става възможно след обнародването на промените в две наредби – за задължителното застраховане и за регистрите на фонда. Според Комисията за финансов надзор с тях се довършва нормативната рамка на системата.

Влизането на правилата в сила обаче не означава, че всеки шофьор, който поднови полицата си още утре, непременно ще получи нова цена. Предстои Гаранционният фонд и застрахователите да преработят информационните си системи, да осигурят автоматичния обмен на данни и да въведат собствени методики за оценяване на щетите.

Комисията за финансов надзор разполага с три месеца, за да промени формите за подаване на информация. След това Гаранционният фонд има един месец за изработването на техническите изисквания, а фондът и застрахователите – още три месеца за адаптиране на системите. Ако бъдат използвани максималните срокове, целият технически процес може да продължи до края на март 2027 г. Отделни дружества могат да започнат да използват историята по-рано, но няма обща дата, на която всички нови полици автоматично да бъдат преизчислени.

Колко по-скъпа може да стане полицата за водач, причинил катастрофа, засега няма еднозначен отговор. В новите правила не са посочени отстъпки за изрядните и надбавки за тези с катастрофи.

Няма и единна скала, според която една щета да увеличава цената

с определен процент.

Всеки застраховател сам ще решава каква тежест да даде на броя на претенциите, размера на платените обезщетения, вида на щетите и останалите рискови показатели. Преди да започне да прилага своя модел, компанията трябва публично да оповести политиката си.

Единствената прогноза е на застрахователни брокери, според които след практическото въвеждане на бонус-малус разликите между индивидуалните предложения могат да достигнат 50%. Това не означава, че една катастрофа автоматично ще оскъпява полицата наполовина. Става въпрос за очаквано разширяване на разликата между цените за изрядните и рисковите водачи, както и между офертите на отделните компании.

Ако все пак се използват тези 50% като сценарий, върху средната цена на реално купена полица за лек автомобил от 135,60 евро би означавало увеличение до 203,40 евро. При средната оферта в момента от 164,76 евро въпросната добавка 50% би вдигнала крайната цена на над 217 евро.

Възможно е отделна компания да приеме, че малко обезщетение при единичен инцидент не увеличава съществено риска. Друга може да приложи надбавка още след първата платена претенция. Трета би могла да даде по-голямо значение на размера на обезщетението, отколкото на броя на произшествията.

При няколко щети или при голямо платено обезщетение увеличението може да бъде и над прогнозираните 50%, защото в нормативната уредба няма таван. Дали ще има толкова високи малуси, ще стане ясно едва след публикуването на тарифните политики на застрахователите.

От Асоциацията на българските застрахователи изразяват по-различно очакване за общия ефект - бонус-малус не би трябвало сам по себе си да повиши средното ценово равнище. Логиката е, че системата преразпределя риска. Водачите с лоша история плащат повече, а тези без причинени щети могат да получат по-ниска цена. Средната премия за целия пазар би трябвало да зависи основно от общия размер и честота на щетите, цената на ремонтите и останалите икономически фактори.

Няма обаче гаранция, че събраните чрез малусите суми ще бъдат изцяло разпределени като бонуси. Затова е възможно средната цена да продължи да расте, докато бонус-малус едновременно с това увеличава разликите между отделните рискови групи.

Застрахователите ще виждат данните за щетите, независимо от компанията, в която е била сключена предишната полица. Така

водачът няма да може да скрие катастрофа, като смени дружеството

В регистъра ще се подават всички претенции, включително по застраховка “Каско”, за които може да се завежда регресивен иск. Нарушение на правилата за движение, при което няма щета, не води до малус. Застрахователят обаче може да използва и други рискови показатели при формирането на основната си тарифа.

Специални правила са предвидени при продажба на автомобил

Новият собственик не би трябвало да получи автоматично щетите, причинени по полиците на предишния. В същото време историята няма да може лесно да се заличава чрез формално прехвърляне между свързани лица. Данните ще продължат да се предоставят, ако човекът и преди продажбата е бил собственик, ползвател по регистрационния талон, приобретател или обичаен водач, сключвал договор за същия автомобил.

Всеки водач, собственик или друг, сключил застраховката, ще има право да поиска удостоверение за историята на претенциите. То ще съдържа данни за последните пет години, включително за произшествията, причинителя, вида на щетите и изплатените суми. Ако на шофьор бъде приписано произшествие, което не е причинил, ще може да поиска корекция.

Промяната идва в момент, когато средната оферта за “Гражданска отговорност” е около 165 евро. Това не е универсалната цена за всеки. В момента офертата зависи от възрастта и стажа, населеното място, характеристиките и предназначението на автомобила, начина му на използване и тарифата на избраната компания. Към тези фактори постепенно ще бъде добавена и петгодишната история на щетите.

Най-голяма е разликата между възрастовите профили. Средната оферта за физическо лице до 25 години е 271,44 евро. За водач до 45 години тя е 165,51 евро, а за собственик над 45 години – 154,26 евро. Така младият шофьор получава средно предложение, със 76% по-високо от това за човек над 45 години.

Сериозна е разликата и според двигателя

При автомобилите до 1300 куб. см средната офертна цена е 150,36 евро. В категорията до 2000 куб. см тя достига 165,79 евро, а при колите до 3400 куб. см – 214,47 евро. За двигателите над 3400 куб. см публикуваната средна стойност е малко по-ниска – 212,51 евро.

Съществени остават регионалните различия. Според данните на Trusti средните стойности започват от 161 евро в Югоизточна България и достигат 178 евро в Северозападна. В Югозападния район средната цена е 175 евро, в Северния централен – 174 евро, а в Североизточния и Южния централен – по около 168 евро. Разликата между най-евтиния и най-скъпия район е над 10%.

Според данни на Гаранционния фонд, публикувани от Асоциацията на българските застрахователи, през май 2026 г. средната премия за леките автомобили, е 135,60 евро. За цялата 2025 г. тя е била 128,90 евро. Между декември 2025 г. и средата на 2026 г. поскъпването е около 7%, а при отделни категории достига 20–30%. Застрахователите обясняват натиска върху тарифите с увеличаващите се разходи за обезщетения, резервни части, ремонти и труд. По данни, цитирани от асоциацията, през 2025 г. изплатените обезщетения по “Гражданска отговорност” са нараснали с 31%, докато премийният приход се е увеличил с около 3%.