Канада отвърна на Тръмп: Обяви нов пакет мита срещу САЩ

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Новите ставки ще варират между 15 и 50% и ще влязат в сила от 8 септември

Канада обяви нов пакет от ответни мита срещу Съединените щати в отговор на последното увеличение на американските тарифи, наложено от президента Доналд Тръмп. Отава ще повиши митата върху стоманени продукти и ще въведе допълнителни тарифи върху американски стоки на обща стойност 20 млрд. долара, съобщи NBC News.

Новите ставки ще варират между 15 и 50% и ще влязат в сила от 8 септември, съобщи канадското правителство.

Мерките са насочени основно към сектори, които според Отава са сред най-силно засегнатите от американската търговска политика. Сред тях са стоманодобивът, млечната промишленост, производството на домакински уреди, земеделската техника, целулозно-хартиената индустрия и електрониката.

Канадският финансов министър Франсоа Филип Шампан заяви, че страната ще защитава своите работници, компании и индустрия „с каквото е необходимо и толкова дълго, колкото е необходимо".

По думите му ответните мерки са разработени така, че да съответстват на американските тарифи върху аналогични канадски стоки. Досегашните контрамита, включително тези върху автомобилите, също остават в сила.

Решението на Отава идва, след като Вашингтон въведе нови 50-процентни мита върху редица канадски продукти. До поредната ескалация се стигна след седмици на търговски преговори между двете съседни държави, които приключиха без споразумение.

Канадският премиер Марк Карни заяви, че е прекратил разговорите, след като американската страна в последния момент е поставила условия, които той определи като „несправедливи" и „икономически неизгодни".

„Не можехме да приемем това, което САЩ предложиха, нито можехме да дадем това, което поискаха", коментира Карни.

От Вашингтон представиха различна версия за провала на преговорите. Американският търговски представител Джеймисън Гриър заяви, че САЩ са предложили значителни отстъпки на Канада, включително намаляване наполовина на митата върху стоманата и алуминия, както и по-ниски ставки за автомобилите и дървения материал. Според него обаче канадската страна е настоявала за още по-благоприятни условия.

Търговският спор е съпроводен и от рязко изостряне на тона между американски и канадски представители. Премиерът на Онтарио Дъг Форд отправи остри реплики срещу Тръмп и заяви, че провинцията ще се противопостави твърдо на американските тарифи.

В отговор Тръмп предупреди, че последствията за Канада могат да станат „много по-лоши", и заплаши с нова вълна от 50-процентни мита върху канадски автомобили и стомана.

Във вторник американският президент допълнително изостри реториката, като дори заяви, че може да преименува езерото Онтарио на „езерото Америка".