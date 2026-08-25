Китай скочи да защитава Иран в икономическата война със САЩ

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Китай скочи в защита на Иран в икономическата война със САЩ, след като Вашингтон заплаши със санкции държавите и компаниите, които продължават да търгуват с Техеран. Пекин обяви, че ще предприеме „всички необходими мерки", за да защити интересите си, съобщава Би Би Си.

Говорителят на китайското външно министерство Лин Цзян заяви, че Китай твърдо се противопоставя на това, което определи като „незаконни едностранни санкции", и ще предприеме „всички необходими мерки", за да защити правата и интересите си.

Изявлението му дойде, след като министърът на финансите на САЩ Скот Бесънт обяви в понеделник новите мерки и предупреди, че всяка държава, която си сътрудничи финансово с Иран, ще бъде изолирана.

Китай е най-големият купувач на ирански петрол, въпреки че търговията е намаляла заради американската блокада на иранските пристанища.

„Сътрудничеството между Китай и Иран винаги се е осъществявало в рамките на международното право и не трябва да бъде възпрепятствано или нарушавано", заяви Лин.

Бесънт определи планираните санкции като „най-мащабната финансова офанзива досега" срещу Иран. Той предупреди, че банки и компании ще бъдат подложени на изолация заедно с Иран, ако откажат да прекратят отношенията си със страната.

Той отказа да посочи конкретни държави, но заяви, че президентът на САЩ Доналд Тръмп ще разговаря по телефона със световни лидери и ще отправи „конкретни искания да прекратят взаимодействието си с режима".

На въпрос за китайските банки Бесънт подчерта, че „никой не е извън обсега на американските санкции".

Съобщението идва преди планираните за следващия месец разговори между Тръмп и китайския президент Си Цзинпин.

Вашингтон вероятно ще бъде предпазлив заради възможна ответна реакция от Пекин, който преработва по-голямата част от редкоземните елементи и други стратегически важни минерали в света. Те са от ключово значение за производството на редица високотехнологични продукти.

Китай вече затегна контрола върху износа на редкоземни елементи като част от предишни търговски преговори със САЩ.

Реакцията на Пекин последва изявление на иранския министър на икономиката Али Маданизаде, който заяви, че Техеран е „напълно подготвен" за разширените санкции. По думите му те ще доведат до „поредно поражение" за САЩ.

„Правителството е и беше готово и има двугодишен план за справяне с тези събития", каза той пред държавната телевизия.

„Имаме и собствени инструменти и знаем как да играем играта", добави Маданизаде, като отбеляза, че Техеран „отдавна чака тези планове".

САЩ нарекоха последните санкции „Операция „Икономически изгнаник"" и ги определиха като „икономически Ден Д" срещу Иран.

Те бяха обявени почти шест месеца след началото на войната между Иран и САЩ.

Конфликтът доведе до рязко повишаване на цените на петрола в световен мащаб, след като Техеран на практика блокира износа през Ормузкия проток – воден път от ключово значение за световната икономика. САЩ също забавиха корабоплаването чрез собствена морска блокада.

Последните опити за прекратяване на конфликта по дипломатически път се провалиха, а 60-дневното примирие официално изтече миналата седмица без признаци за постигане на споразумение.

При обявяването на новите санкции американският министър на финансите заяви, че САЩ „вече не управляват иранската заплаха, а я прекратяват".

Иран вече е подложен на тежки американски санкции, но Бесънт заяви, че новите мерки отиват още по-далеч.

По думите му Министерството на финансите е проследило финансовите канали, посредниците и мрежите, използвани от Иран за заобикаляне на санкциите и търговия с петрол. В резултат са наложени санкции на близо 60 организации, физически лица и плавателни съдове.

Анализатори обаче изразиха съмнения относно ефекта от последните мерки още преди реакцията на Китай.

Дейвид Оксли, главен икономист по климатичните въпроси и суровините в Capital Economics, заяви пред Би Би Си, че прякото въздействие върху приходите на Иран от енергийния сектор вероятно ще бъде „доста незначително".

„Смятаме, че новият пакет ще има само ограничено пряко въздействие върху иранските енергийни потоци в краткосрочен план", добави той.

Това се дължи отчасти на факта, че около 90% от иранския петрол се изнася за Китай, който „не е признавал американските санкции в миналото и едва ли ще се поддаде и този път", посочи Оксли.

Али Ваез, заместник-директор на Програмата за Близкия изток и Северна Африка на Международната кризисна група, заяви: „Като цяло китайците са против едностранните санкции. Те биха спазвали многостранни или международни санкции, но едностранните санкции, наложени от САЩ, винаги са били възприемани от тях като нелегитимни."

Съседните на Иран държави като Пакистан, Турция и Ирак искат да запазят добрите си отношения със САЩ, но „не могат да си позволят да прекъснат връзките си с Иран", каза Ваез.

По думите му икономическият натиск върху Техеран „не работи", тъй като иранският режим е готов да „понесе всякаква болка" и да прехвърли тежестта върху населението.

Сред останалите търговски партньори, които могат да бъдат засегнати от американското решение, са Индия и Русия, които все още не са реагирали.