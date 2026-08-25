Илон Мъск инвестира 100 млрд. долара в база за изстрелване на ракети в Луизиана

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Компанията за космически технологии на Илон Мъск „СпейсЕкс" планира да инвестира 100 милиарда долара в изграждането на нов космодрум в Луизиана, САЩ, откъдето ще изстрелва ракети, съобщиха във вторник представители на щата и компанията.

Губернаторът на Луизиана Джеф Ландри заяви, че сделката е огромна победа за щата и страната, като сравни значението на новата площадка с покупката на Луизиана от Франция през 1803 г.

„Днешният ден без преувеличение е повратен момент", каза той пред законодатели и други гости на специално събитие по повод сделката, съобщава Independent.

Мъск не присъства на събитието, но се появи заедно с Ландри в рекламен видеоклип, излъчен преди речта на републиканския губернатор. На събитието говори и президентът и главен оперативен директор на „СпейсЕкс" Гуин Шотуел.

Космодрумът ще бъде разположен върху 125 000 акра (50 600 хектара) земя по южното крайбрежие на Луизиана, на около 322 километра западно от Ню Орлиънс, в енория Вермильон. Според представители на щата мястото има ключови предимства, сред които достъп до изобилие от природен газ и възможност за изстрелвания по широк спектър от траектории.

Това ще бъде четвъртата и най-голяма стартова площадка на компанията и ще играе ключова роля в увеличаването на мисиите на системата за многократна употреба „Старшип", съобщи департаментът за икономическо развитие на Луизиана.

„СпейсЕкс" иска значително да увеличи броя на изстрелванията, докато работи за извеждането на повече спътници в орбита. Според съобщението на щатските власти площадката в Луизиана би могла да поддържа хиляди изстрелвания годишно.

Ан Ролфс, директор на природозащитната организация Louisiana Bucket Brigade, заяви, че е обезпокоена от бързото придвижване на проекта, който според нея може „необратимо да промени" уязвимото крайбрежие на щата.

Очаква се строителството да започне през 2027 г., а първото изстрелване може да се състои още през 2029 г., съобщиха представители на щата.

„Това трябва да бъде направено внимателно – с обществени обсъждания и прозрачен процес, който да даде на хората време да разберат и обмислят проекта", заяви Ролфс. „Бързината на проекта, както и шумното му представяне, поставят под сериозно съмнение всичко това."

Шотуел заяви, че „СпейсЕкс" планира да остави голяма част от терена неразработен и ще помогне за възстановяването и опазването му, включително за спиране на загубата на земя вследствие на ерозия и „небрежно използване".

„Ние сме ангажирани да направим всичко необходимо, за да гарантираме, че тази земя няма да изчезне", каза тя.

През следващите месеци компанията планира да организира обществени срещи и други инициативи за ангажиране на местната общност. Според щатските власти проектът ще създаде 3000 работни места в рамките на десет години.

През юни Мъск продаде акции на „СпейсЕкс" на обществеността за първи път в най-голямото първично публично предлагане в историята. Цената на акциите достигна за кратко 225 долара, което за кратко превърна Мъск в първия човек с богатство от един трилион долара.