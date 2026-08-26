Газови въртележки: Кирил Равначки отново пое "Булгартрансгаз", Малинов е председател на борда на газовата борса

След като престояха близо месец в Агенцията по вписванията, на 25 август промените в управителния съвет на "Булгартрансгаз" бяха вписани. Вече е факт, че Кирил Равначки се връща като шеф на „Булгартрансгаз". Той временно управляваше дружеството, докато доскорошният директор на инфраструктурната компания Владимир Малинов беше служебен енергиен министър в кабинета „Главчев". След края на управлението на служебното правителство Малинов се завърна в „Булгартрансгаз", а Равначки – в държавната газова борса „Газов хъб Балкан".

Решението на надзорния съвет на газовата инфраструктурна компания за освобождаването на управителния съвет е от 27 юли, а вписването в Търговския регистър на новите управляващи компанията са на 25 август. Надзорниците освобождават Владимир Малинов, Дарина Колева и Кирил Равначки. Със същото решение Равначки отново е избран в управителното тяло на компанията. Освен него са назначени Росен Петков, и Лъчезар Георгиев. С друго решение от същия ден надзорниците избират Росен Петков за председател на УС, а Равначки – за изпълнителен член.

От сайта на „Газов хъб Балкан" пък става ясно какво се случва с Владимир Малинов. Той е записан като председател на борда на директорите на държавната газова борса, както и досега. Изпълнителен член, тоест шеф на борсата, става Петя Иванова. Кирил Равначки продължава да е член на съвета на директорите.