Евгени Симеонов: Високите цени на дизел и бензин са заради недостига на готови рафинирани продукти

Проблемът в момента е недостигът на готови рафинирани продукти - много рафинерии не работят. Цените са високи, но това се дължи основно на външни фактори, които не могат да бъдат контролирани от нас.

Така обясни високите цени на дизел и бензин на колонките особеният търговски управител на "Лукойл" Евгени Симеонов. В момента пред депутатите в икономическата комисия той представя отчет за дейността му, изготвен заради едни от последните поправки в закона за особения управител.

"Рафинерията е в конкуренция с всички останали на пазара. Тя купува нефт от цял свят, за да продължи да работи, и съответно се влияе от всички тенденции, които засягат бизнеса в Европа", добави още той.

"Доста рафинерии спряха работа, което доведе до недостиг на готови рафинирани продукти. Цената не се определя единствено от стойността на суровия нефт, а и от дефицита на дизел в региона, Европа и на Балканския полуостров. Именно недостигът на готови продукти е един от факторите за по-високите цени на дизела и бензина", обясни Симеонов.

"До 20 октомври нефтът е договорен, нефт има, горива ще има", успокои той.

"Нямаме ли дерогация, ако не работи "Лукойл Нефтохим Бургас", 1 200 човека ще останат без работна, 2 400 са служители на „Лукойл България", а други около 1500 работят в спомагателни дейности. Тоест около 5 хиляди човека отиват на улицата, ако нямаме дерогация", каза той като призова преди представянето на отчета да се внимава какво се говори по темата с дерогацията на "Лукойл".

"Освен това над 220 бензиностанции ще бъдат затворени, а 8 петролни бази ще спрат да функционират. Катастрофално ще бъде, ако нямаме дерогация. Трябва да бъдем внимателни, когато говорим по темата за „Лукойл". Ако рафинерията и логистичната база спрат да функционират, ще има тежка криза с горивата", убеден е Симеонов.

"От месец юни започнахме плавно да повишаваме преработката в рафинерията. В началото на годината тя бе на изключително ниски нива - около 450 хил. тона преработен нефт. През юни постигнахме 527 хил. тона, а през юли - 560 хил. тона преработен нефт. През август очаквам числата да са близки до тези от юли", продължи след това с отчета той.

"Що се отнася до финансовото състояние на рафинерията, когато влязох на 8 юни, пред мен беше очертан тежък сценарий с евентуални касови разриви в средата на месеца. Успяхме да преодолеем тази ситуация. Бяха договорени доставки на нефт с отложени плащания, които ни позволиха да съберем достатъчно средства, за да започнем нормално да разплащаме доставките на нефт. Успяхме да подобрим ликвидното състояние на компанията благодарение и на промяна в начина, по който се организира експортът на горива от рафинерията", каза още той.

Очаквайте подробности!