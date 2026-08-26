Бил Гейтс: AI задълбочава неравенствата, да запазим някои професии само за хората

Вместо да остави изкуствения интелект да замени хората навсякъде, обществото трябва съзнателно да запази някои професии за човешки труд. Това казва основателят на Microsoft Бил Гейтс в есе, в което предупреждава, че светът и политическите лидери не са подготвени за предстоящата огромна промяна.

Изкуственият интелект има потенциала да бъде най-великият уравнител в историята на човечеството - но може и да е най-лошият източник на неравенство, пише още той.

Гейтс смята, че всички сравнения с по-ранни технологични революции са подвеждащи. Никога досега индустриализацията, компютрите или интернет не са навлизали толкова бързо и плавно в човешкия живот, пише "Файненшъл таймс".

Досега те са отменяли преди всичко физическия труд или са помагали за автоматизиране на отделни задачи. Сега AI може да замести човешкото познание. Бил Гейтс смята, че "турбулентните времена" ще настъпят още в рамките на следващото десетилетие, а не след няколко поколения, както при досегашните значими технологични открития.

Той предупреждава за три основни опасности от навлизането на изкуствения интелект.

Първата е свързана с изчезването на цели професии. Това, според него, ще стане толкова бързо, че освободените хора няма да могат да се преориентират към съществуващите или няма да имат достатъчно време, за да създадат съвсем нови работни места.

Промяната ще засегне не само "белите якички" - особено младите хора

, за които няма да има достатъчно стартови позиции за натрупване на опит - но и професионалистите в сфери като строителство. Парадоксът на AI, казва Гейтс, е, че ако една фирма намали разходите си с помощта на роботи и изкуствен интелект, тя ще принуди всички останали да последват този пример. Така технологията ще ускори премахването на човешкия труд.

Проблемът не е само в текущото осигуряване на препитание за много хора - но и в издръжливостта на цялата обществена система. И сега масовата безработица при закриване на цели предприятия се свързва с повишаване на смъртността заради зависимости. За съвременния човек работното място не е само източник на средства, но и на достойнство и на социални връзки, пише Бил Гейтс.

Втората опасност от изкуствения интелект е улесняването на злонамерени хора и организации да организират кибератаки, измами, дезинформационни кампании, масово следене и др.

Ако изкуственият интелект може да отрие слабост в даден софтуер, той може да покаже същата слабост и на човек, който планира нападение. Това означава, че AI може да започне да действа против интереса на хората и да отнеме възможността им за контрол над системи като болници, банки, електрически и водни мрежи и др.

Третата опасност е свързана с нормалната адаптация и образованието на децата.Бил Гейтс разказва, че самият той е бил дете без приятели и е трябвало съзнателно да полага усилия, за да се приспособи към общуването с хора.

Ако тогава е имал AI-събеседник обаче, той признава, че вероятно никога нямаше да се заеме с подобна работа - чатботът винаги е на разположение, винаги се съгласява с потребителя, не се сърди, не прекратява връзката, не те принуждава да излезеш от зоната си на комфорт.

Гейтс цитира и изследвания, според които предоставянето на

AI-инструментите за обучение всъщност влошават, а не подобряват способността на хората да научават нещо ново.

Причината е, че изкуственият интелект не стимулира продуктивното усилие за мислене и критичен анализ на информация. И все пак Бил Гейтс смята, че AI може да доведе до невиждани ползи, ако се управлява правилно - по-достъпна здравна грижа или юридически консултации, масови електронни административни услуги, нови научни открития, които биха били невъзможни за капацитета на човешкия мозък и т.н.

За да не се стигне до колапс на обществото - като паралелен процес на технологичните постижения -

Бил Гейтс предлага три решения.

Той настоява за създаване на национални и международни институции, които да управляват AI по примера на системата за контрол на ядреното въоръжение или за регулиране на авиацията.

Гейтс предлага и обществата умишлено да запазят определени професии, така че да не бъдат заменяни от роботи или автоматизирани системи. Той дава пример с последните години от живота на неговия баща, който умира от Алцхаймер. Колкото и добър да стане един робот, нищо не може да замени болногледачите, полагащи денонощни грижи за умиращ човек.

"Той не можеше винаги да им каже дали е гладен - но те знаеха. Семейството ми и аз ще бъдем благодарни цял живот на тази невероятна група професионалисти. Има нещо незаменимо човешко в грижата, с която те се отнасяха към баща ми", казва Бил Гейтс.

По същия начин - AI може да открие, че пациент е болен от нелечима болест, но не бива технологията да бъде оставена да предаде тази информация на пациента.

Третото решение на Гейтс е въвеждането на данъци върху AI-токените и роботите, така че разходите за човешки труд и разходите за изчислителната мощ зад автоматизацията да се балансират поне малко.

Целта не е да се забрани AI, а замяната на хората в индустриите да се забави достатъчно дълго, за да имат време обществата да се приспособят.