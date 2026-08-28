Една четвърт от хората не използват адаптивен круиз контрол, дори и да го имат

Повече от една четвърт от участващите в анкета британци казват, че не използват адаптивен круиз контрол в колата си.

Проучването е проведено от Censuswide, която е попитала 1350 шофьори кои функции използват и кои не. Точната цифра за адаптивния круиз контрол е 25,9% - толкова хора не го използват. Седем процента от анкетираните дори не знаят как да го включат.

Второ място заема автоматичното аварийно спиране, като 21,3% от шофьорите са го изключили. Това е система, която може да предотврати сблъсък с друг автомобил или с пешеходец или велосипедист в града, или поне значително да намали последствията от инцидент, като намали скоростта.

Асистентът за поддържане на лентата също е непопулярен. 18% от хората го изключват. Гласовите асистенти не се включват от 17,8% от анкетираните, а head-up дисплеите с добавена реалност не се използват от 17,1% от хората.

Оборудването вътре в колата не е много по-различно. Например, 22% от хората не използват масажни седалки, а от тези, чиито автомобили имат дистанционно стартиране, по-малко от една четвърт го използват - 24,5%. Повечето автомобили на анкетираните обаче нямат тези функции - масажни седалки има в 32,7% от автомобилите, за дистанционно стартиране този брой е 38%, само 39,5% от автомобилите имат head-up дисплей с добавена реалност, а 42,7% от хората имат възможност да управляват климатика на колата си чрез мобилно приложение.