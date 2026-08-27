Новата аудио система на Porsche използва материал от зарядни за мобилни телефони

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Porsche представи иновативен подход към аудиосистемите за автомобили. Той разчита на усъвършенствана полупроводникова технология и използва материал, който е ключов за производството на сини светодиоди и се използва и в зарядни устройства за мобилните телефони.

Това е галиев нитрид (GaN) и е част от транзисторите в усилвателя за субуфер, който е част от аудио системата в автомобилите Porsche, наречена Burmester 3D High-End Surround Sound. Галиевият нитрид замества традиционните силициеви чипове.

Porsche и Burmester го разработиха в сътрудничество с Института за устойчиви полупроводникови системи към университета в Щутгарт. Серийното внедряване на този 400W усилвател е планирано за нови модели на марката от 2027 г.

Целта на тази технологична промяна не е предимно увеличаване на акустичната мощност или обем, а значително повишаване на енергийната ефективност и намаляване на теглото.

Полупроводниците от галиев нитрид имат по-висока скорост на превключване и отделят значително по-малко отпадна топлина по време на преобразуване на напрежението, отколкото използваният досега силициев диоксид. Тези предимства са важни в спортните автомобили, където пространството и разсейването на топлината са ключови конструктивни съображения.