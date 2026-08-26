Meta променя Facebook и Instagram, ще плати 17 млрд. долара заради пристрастяване на тийнейджъри

Компанията Meta постигна споразумение за уреждане на знаково дело, заведено от щати в САЩ, които обвиняват технологичния гигант в пристрастяване и вреда на деца с опасни продукти, според съдебно заявление, публикувано в сряда.

Meta се съгласи на големи промени във Facebook и Instagram, след като се съгласи да плати 17 млрд. долара по делото за пристрастяване на тийнейджъри към мрежите.

Американският технологичен гигант ще установи допълнителни защити за тийнейджъри, като например ограничения за ежедневно ползване и блокиране за нощно ползване, пише "Гардиън".

Споразумението ще изисква от компанията за социални медии да плати до 17 милиарда долара. Това е първият път, когато Meta е принудена да промени начина, по който функционират платформите си. Като част от споразумението компанията отрича да е извършила нарушение.

Делото с журито, което се проведе във федералния съд в Оукланд, Калифорния, започна с встъпителни изявления едва миналата седмица. Калифорния и 28 други щата на САЩ съдиха компанията за 1,36 трилиона долара (1 трилион британски лири) за предполагаемо проектиране на пристрастяващи продукти, които водят до вреда на деца. Щатите допълнително твърдят, че компанията за социални медии редовно е събирала данни за деца под 13-годишна възраст без разрешение от родителите, в нарушение на федералните и щатските закони.

„Днес постигнахме споразумение с Meta, което ще направи социалните медии по-малко опасни за нашите деца и ще промени коренно децата и техните семейства", каза в изявление Роб Бонта, главният прокурор на Калифорния. „Meta се съгласи да направи мащабни трансформации, които ще намалят риска от вреда от нейните платформи – и ще го направи в рамките на месеци."

Бонта каза, че тези промени включват времеви ограничения, спиране на известията по време на училище, блокиране на приложението през критични нощни часове, забрани за филтри за пластична хирургия и други.

Меtа отрече всички обвинения по време на цялото производство, заявявайки, че щатите се стремят към „необикновено обезщетение". Говорител заяви във вторник, че екипите за безопасност на Мета се стремят да бъдат водещи в индустрията и компанията прави проучвания, за да намери начини за подобряване на потребителското изживяване.

Меtа е изправена пред хиляди подобни съдебни дела в САЩ, заведени от семейства, училищни райони и други главни прокурори. Компанията загуби първите две от тези дела, които влязоха в съда през март. В първото на компанията беше наредено да плати близо 1 милиард долара на щата Ню Мексико за допускане на сексуална експлоатация на деца на нейните платформи. Във второто беше призната за отговорна за умишлено проектиране на пристрастяващи продукти, които са повлияли на млада жена, която ще получи повече от 4 милиона долара обезщетение.