ЕС искат да наложат строги мерки срещу петролните компании

Рязкото покачване на цените на горивата поради продължаващото напрежение в Близкия изток и проблемите с доставките изпразва портфейлите на потребителите, но носи рекордни печалби на петролните компании. Шест държави членки на ЕС смятат, че това трябва да приключи. Германия, Италия, Австрия, Полша, Португалия и Испания изпратиха съвместно писмо с искане за справяне с "свръхпечалбите" на петролната индустрия на европейско ниво.

Според министрите петролната индустрия се възползва от хаоса на международния енергиен пазар. "Петролните компании се радват на пълна рентабилност и маржове върху рафинирани продукти, които далеч надвишават покачването на цените на суровия петрол. Преживяваме един от най-големите сътресения в доставките от десетилетия, а недоволството от нарастващите разходи за живот нараства в световен мащаб."

. Целта е хармонизирана европейска рамка за събиране на тези свръхпечалби, така че държавите членки да могат да използват парите, за да компенсират гражданите и шофьорите за високите такси.

Португалия вече подготвя национален допълнителен данък от 33 процента върху тези печалби.