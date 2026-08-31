Телефон, студио и офис в джоба - как един телефон променя ежедневието ни

Новите сгъваеми устройства снимат и обработват видео, помагат при работа с няколко приложения, следят съня, движението и възстановяването, разказва Петър Петров от Samsung България в „ДЖОБни съвети“

Снимате концерт, спортно събитие или детски празник. Избирате човека или обекта, който искате да остане във фокуса, а телефонът сам го проследява и подготвя кратко видео в подходящ формат за социалните мрежи. Лесно и без продължителна обработка.

Това е само един пример как изкуственият интелект започва да променя не само възможностите на смартфона, но и начина, по който го използваме всеки ден. За новото поколение сгъваеми устройства, практическата полза от AI и бъдещето на мобилните технологии разказва Петър Петров, директор „Мобилни продукти“ в Samsung България, в новия епизод на подкаста „ДЖОБни съвети“.

От появата на първия сгъваем модел на Samsung през 2019 г. категорията измина дълъг път. Първоначално тези устройства привличаха предимно технологичните ентусиасти, но днес постепенно се превръщат в самостоятелна част от премиум пазара.

Новото поколение Galaxy Z идва с важна промяна – за първи път серията включва три различни модела. Всеки от тях е насочен към определен начин на живот и употреба.

Galaxy Z Fold8 е за хората, които искат да съчетаят обикновен смартфон с по-голямо пространство за работа, четене, видео и игри. В сгънато състояние устройството се използва като стандартен телефон, а при отваряне се превръща в голям екран, върху който могат да работят няколко приложения едновременно.

На едната част от дисплея например може да се търси информация, на другата да се подготвя документ, а на трета да върви видео или разговор. Така телефонът все по-често поема задачи, за които доскоро бяха необходими таблет или лаптоп.

Galaxy Z Fold8 Ultra развива същата концепция, но добавя по-висока производителност, усъвършенствана камера и основен 8-инчов дисплей. Моделът е предназначен за потребители, които обработват снимки и видео, създават съдържание или се нуждаят от повече работно пространство, докато са в движение.

Galaxy Z Flip8 следва различна философия. Той е компактен, лесно се побира в малка чанта или джоб и е насочен към хората, за които телефонът е и част от личния стил. Сгъваемата конструкция позволява устройството да бъде поставено върху различни повърхности и да се използва за снимки и видео без допълнителен статив.

Една от големите промени при новото поколение са пропорциите на екраните. Те са съобразени с реалните навици на потребителите – бърза комуникация и преглед на информация при затворен телефон и повече пространство за работа и забавление след разгъването му.

В разговора Петър Петров обяснява и как Galaxy Z Fold8 е станал най-лекия Fold на компанията досега – с тегло 201 грама. Според него намаляването на теглото и дебелината не е постигнато за сметка на здравината. При двата Fold8 модела е използвана технологията Flex Titanium, която съчетава титанова сплав и титанова пластина. Целта е конструкцията да бъде едновременно по-тънка и по-издръжлива, а гънката върху отворения дисплей – по-слабо видима.

Голямата промяна обаче вече не идва само от хардуера. Все по-важен става софтуерът и начинът, по който изкуственият интелект може да спести конкретни действия на потребителя.

Сред практическите AI приложения са преводът в реално време, обработката на снимки, обобщаването на информация и работата с видео. Функцията FanCam например проследява избран обект в динамична сцена и променя кадъра според желания формат. Така от по-дълъг запис може бързо да бъде подготвен кратък клип за TikTok, YouTube или друга социална платформа.

В подкаста говорим и за един от основните въпроси около AI – как се защитават личните данни. Петър Петров обяснява ролята на платформата Samsung Knox и възможността част от обработката да се извършва директно върху устройството.

Мобилното ежедневие не приключва с телефона. Част от свързаната екосистема са и новите смартчасовници Galaxy Watch9 и Galaxy Watch Ultra2. Двата модела следват различни концепции, но използват биометрични данни и изкуствен интелект, за да превръщат измерванията в по-разбираеми насоки за потребителя.

Galaxy Watch9 е ориентиран към всекидневното движение, съня, физическата активност и възстановяването. Идеята е часовникът да се носи постоянно, за да събира последователни данни и да показва по-пълна картина на навиците.

Galaxy Watch Ultra2 е създаден за по-активно спортуващите и за хората, които прекарват повече време на открито. Той предлага функции за бягане по пресечен терен, проследяване на надморска височина и изкачване, насоки за хидратация и показатели при гмуркане. Моделът е с титанов корпус, по-прецизен GPS и батерия, която според Samsung осигурява до 60 часа работа при активен дисплей и до 90 часа в режим за пестене на енергия.

Когато телефонът и часовникът работят заедно, потребителят получава обща картина на комуникацията, активността, съня и възстановяването си. Устройствата вече не просто показват отделни данни, а се опитват да ги превърнат в практически съвети за ежедневието.

Каква е разликата между трите сгъваеми модела, може ли Fold да замени лаптопа, доколко е решен проблемът с гънката на екрана и кои AI функции наистина са полезни? Отговорите са в новия епизод на „ДЖОБни съвети“.

А съветът на Петър Петров към хората, които се колебаят между традиционен и сгъваем телефон, е първо да изпробват новия форм-фактор. Защото след като човек свикне с по-големия екран и възможността да върши повече неща едновременно, връщането към стандартния смартфон невинаги е лесно.